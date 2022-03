Gala des MAX/IMM RE/MAX 2022: trois courtiers de la région au sommet

Le Gala MAX/IMM RE/MAX 2022 rendant hommage aux courtiers qui se sont distingués par leur performance remarquable en 2021, a couronné trois équipes immobilières le 24 février dernier. Félicitations à P-O Vear (RE/MAX 1er Choix), Tom Donovan (RE/MAX Accès) et Étienne Lessard (RE/MAX Fortin, Delage Inc.), qui trônent au sommet du palmarès RE/MAX dans la grande région de Québec!

Le courtier Pierre-Olivier Vear, aussi collaborateur immobilier dans l’émission Pleins Feux sur Québec à TVA, a été honoré pour sa «réussite de carrière exceptionnelle» en plus d’avoir eu l’honneur de rejoindre le Club Diamant. «Quelle année incroyable! Chaque courtier de mon équipe a reçu des distinctions pour sa performance individuelle. Mais au-delà des mérites personnels, mon équipe s’est classée en première position dans la grande région de Québec, et ce, devant des légendes de l’immobilier qui ont été des modèles pour moi. Je suis tellement fier de ma belle gang! Depuis nos débuts, nous travaillons ensemble d’arrache-pied afin de surpasser nos limites, afin de réinventer les façons de faire dans le monde immobilier, en imaginant des mises en marché qui font rêver. Cela me confirme que, plus que jamais, nous sommes le wow qui fait vendre», affirme M. Vear.