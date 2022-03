Golfe du Saint-Laurent: améliorer la pêche au crabe pour protéger les baleines noires

Les pêcheurs de crabe des neiges du golfe du Saint-Laurent font des pieds et des mains pour reconquérir une écocertification internationale cruciale pour leur réputation sur les marchés.

Le Marine Stewardship Council (MSC), de Londres, a suspendu leur attestation de pêche durable en 2018. La raison: le taux de mortalité anormalement élevé de baleines noires, une espèce menacée de disparition, enregistré l’année précédente et largement imputé à leur interaction avec les activités de pêche.

Cette année, on fait donc des efforts dans le cadre d’un plan d’amélioration de la pêcherie, reconnu par le MSC.

«L’objectif est de réduire à néant l’empêtrement des baleines, de redonner à cette pêcherie-là les caractéristiques d’une pêcherie durable, en regard des exigences du MSC», dit la représentante des pêcheurs et industriels du Québec et du Nouveau-Brunswick qui y sont associés, Me Katherine Morissette, du cabinet d’avocats MKM Global de Saint-Lambert.

Pour la saison de pêche commerciale 2022, la mise à l’essai de casiers sans cordages constitue le principal élément de ce plan.

Vingt-et-un pêcheurs disposeront chacun de 40 casiers sans cordages, que Pêches et Océans Canada autorisera dans des quadrilatères fermés aux engins traditionnels en raison de la présence de baleines.

Le plan prévoit aussi la mise à l’essai, toujours dans le cadre des activités de pêche commerciale 2022, de cordages à faibles maillons que le MPO souhaite imposer dès la saison 2023 pour les casiers traditionnels.

Mais cette exigence, pour permettre à une baleine empêtrée de se libérer plus facilement, est critiquée et pourrait compliquer le processus de conformité. Robert Haché, directeur général de l’Association des crabiers acadiens (ACA), explique qu’il s’agit de cordages qui se rompent sous une tension de plus de 1700 livres.

«Je ne pense pas que les câbles qui se brisent à tension faible soient applicables à la pêcherie du crabe des neiges à cause du poids très important des casiers.»

La récupération annuelle d’engins de pêche perdus en mer, de même que le monitorage acoustique du déplacement des baleines dans le Golfe et la création d’un label de traçabilité de la ressource capturée avec des engins de pêche sécuritaires sont autant d’autres initiatives qui figurent au plan d’amélioration.

Des investissements totalisant 1,6 million $ sont prévus d’ici décembre 2024 dans l’espoir de se conformer aux conditions de certification du MSC.