Investissement de 2 G$ afin de réduire l'attente pour les chirurgies

Ottawa annonce un investissement de 2 milliards $ à travers le pays afin de réduire les listes d’attentes liées aux chirurgies, qui se sont considérablement allongées depuis le début de la pandémie.

L’argent sera distribué directement aux provinces, avec qui le gouvernement fédéral dit vouloir travailler de manière «collaborative» dans ce dossier pourtant de compétence provinciale.

«Même si elle n’est pas encore terminée, nous pouvons et nous devons tirer des leçons de cette pandémie. Dès maintenant, nous pouvons et nous devons protéger notre système de santé public et universel, un système de santé qui respecte certains principes fondamentaux tels qu’ils sont édictés dans la loi canadienne sur la santé», a déclaré le ministre fédéral de la Santé Jean-Yves Duclos, vendredi.