Jagmeet et Justin, les deux snoros

Le mot snoro désigne un homme malin et rusé. Voilà pour la contribution linguistique ancestrale.

Ainsi, donc, le premier ministre du Canada et le chef du NPD s’entendent-ils comme larrons en foire à la suite de l’entente de cohabitation qu’ils ont négociée et qui a été rendue publique cette semaine.

Ces deux-là sont effectivement faits pour s’entendre. Ce sont deux politiciens au cœur à gauche qui usent des médias avec une grande aisance et une séduction apparemment irrésistible aux yeux de catégories d’électeurs et particulièrement d’électrices. Ils possèdent des talents d’acteur sur cette scène permanente qu’est la politique. Justin, 50 ans, exerce évidemment un ascendant sur Jagmeet, 43 ans.

Or, ce dernier a choisi le mauvais parti pour accéder dans un avenir raisonnable à la fonction de premier ministre. Justin, lui, peinait en situation minoritaire depuis la dernière élection qu’il a provoquée en pleine pandémie afin de goûter au plaisir aigu d’être majoritaire.

Jagmeet, en l’assurant de ne pas le renverser en Chambre, lui ouvre la voie d’un pouvoir confortable jusqu’à l’élection de 2025. Ensuite, Justin Trudeau se fera sans doute montrer la sortie, car les aspirants plus conformes au multiculturalisme si cher à notre premier ministre postnational ont commencé depuis belle lurette à ruer dans les brancards.

Coalition officieuse

Bien sûr, cette entente n’est pas une coalition formelle. Jagmeet n’aura pas de siège au Conseil des ministres. Selon l’entente, le chef du NPD et le premier ministre se rencontreront tous les trois mois. Mais en réalité, ce sera certainement plus souvent. Car il faut être naïf pour penser que Jagmeet, qui possède son propre agenda, n’aura pas un accès plus direct à Trudeau que nombre de ses propres ministres.

Déjà ce dernier s’est engagé à un régime national d’assurance médicaments et un régime dentaire. Justin Trudeau n’a pas eu à défendre devant son propre caucus ces exigences, qui découlent du programme à gauche toute du NPD, car les libéraux, hier comme demain, ne se voient qu’au pouvoir.

Jagmeet Singh se retrouve donc avec une marge de manœuvre plus large qu’il ne pouvait en rêver et cela lui permet également de calmer ses propres opposants au sein du NPD.

Ajoutons à cela que nos deux politiciens les plus glamours sont aussi des centralisateurs convaincus, le provincialisme n’étant pas leur tasse de thé.

Droit divin

Trudeau fils a toujours cru que le pouvoir libéral lui serait légué en héritage un jour et qu’il y accéderait par droit divin. Mais avec l’entente, il doit composer maintenant avec les idées gauchistes du NPD pour conforter son pouvoir. Quel accommodement pour le chef du parti des banques et des affaires !

Sur le Québec, les deux snoros sont aussi des alliés. Ils croient tous deux que le Québec pratique un racisme systémique, ils s’opposent à la loi sur la laïcité évidemment et ils sont des communautaristes inspirés par le wokisme ambiant.

Cependant, Trudeau ayant vécu son enfance dans les arcanes du pouvoir politique n’en apprécie que sa représentation symbolique, car la gestion quotidienne du pouvoir ne semble guère l’intéresser.

Quant à Jagmeet Singh, son influence politique le place jusqu’à 2025 plus près du pouvoir réel que jamais.