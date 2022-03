«Jamais je n’aurais fait cet échange»

Sidney Crosby a connu tellement de joueurs de talent qu’il sait les reconnaître lorsqu’il en voit. À ses yeux, Justin Barron fait clairement partie de cette catégorie.

Crosby croit d’ailleurs que l’Avalanche du Colorado a commis une erreur en échangeant le prometteur défenseur aux Canadiens de Montréal. C’est ce qu’a révélé son coéquipier Kristopher Letang dans le balado de TVA Sports «Lavoie-Letang», enregistré jeudi.

«En apprenant l’échange, Crosby a dit: "Jamais je n’aurais fait ça si j’étais l’Avalanche. Ce kid-là, c’est un vrai joueur de hockey. Il est prêt à jouer dans la LNH et il va devenir un bon joueur"», a raconté Letang.

«Il me l’a vraiment vanté, a enchaîné le vétéran défenseur des Penguins de Pittsburgh. Je ne sais pas si c’est parce qu’ils ont patiné ensemble à Halifax l’été! (rires) C’est rare habituellement que Sid dit de tels propos au sujet d’un joueur. Quand il m’a dit ça, je me suis dit que ça devait être vrai!»

Crosby estime que Barron a tout ce qu’il faut pour briller au plus haut niveau.

«Selon lui, Barron a une très bonne première passe, une belle vision du jeu, il patine bien et il est capable de bien jouer offensivement et défensivement. Il a dit qu’il va éventuellement jouer 20-22 minutes par match, a rapporté Letang.

«On ne peut pas prédire l’avenir, mais c’est l’impression que Sid a eue après avoir vu jouer Barron. Il pense que l’Avalanche aurait dû le garder et que ce n’est pas lui qui aurait dû être échangé.»

C’est de la musique aux oreilles des partisans du CH, ça!

Un luxe rarissime

Letang soutient cependant à juste titre que l’Avalanche est l’une des rares équipes qui peuvent se payer un tel luxe en vertu de la profondeur de sa relève à la ligue bleue. Le talent déborde au Colorado.

«L’Avalanche est "loadé" en défense avec Cale Makar, Samuel Girard, Devon Toews, Bowen Byram et Conor Timmins. Il y avait trop de défenseurs. Éventuellement, il fallait s’en départir d’un.

«L’Avalanche avait le luxe d’échanger un jeune défenseur comme Barron. C’est rare. Peu d’équipes ont ce luxe.»

Avec l’acquisition de l’attaquant de soutien Artturi Lehkonen, Joe Sakic est convaincu d’avoir maintenant tous les éléments en place pour gagner la coupe Stanley cette année. Le temps commence d’ailleurs à presser...

«L’Avalanche veut gagner cette année parce qu’ils auront des contraintes sur la masse salariale à cause notamment du nouveau contrat que doit signer Nathan MacKinnon après la prochaine saison, a souligné Letang. L’équipe y va all in cette année. Non, tu n’échanges normalement pas des joueurs comme Barron, mais ça dépend de la situation.»

À Montréal, par contre, la patience est de mise avec le nouveau venu. Selon l’expérience personnelle de Letang, Barron aura besoin de deux ans dans la LNH avant de se développer complètement physiquement et de montrer sa véritable valeur.

«Si tu lui demandes de jouer sur la première vague en avantage et en désavantage numérique et de passer 25-30 minutes sur la glace par match, il aura de la misère à suivre parce qu’il sera surtaxé. Il faut l’employer graduellement. Barron aura besoin de jouer deux ans dans la Ligue nationale.»

Une question de détails

Letang lui suggère de se concentrer d’abord sur son jeu défensif. Le reste suivra naturellement.

«Quand les jeunes défenseurs arrivent dans la LNH, ils doivent bien comprendre la game défensive. Souvent, dans le junior, ils étaient trop forts pour la ligue, alors leurs aptitudes offensives ont toujours été priorisées. Tu as moins besoin de bien jouer défensivement dans le junior, où le jeu est plus lent, donc c’est plus facile. Dans la LNH, l’exécution est plus rapide, tous les joueurs sont excellents et les défenseurs doivent être bons défensivement pour avoir du succès.»

Le souci du détail est également primordial.

«Il faut se concentrer sur la distance avec le porteur de la rondelle. C’est important d’être bon dans ton territoire, d’être capable d’être physique et de ne pas donner le devant du filet. Beaucoup de joueurs en font leur gagne-pain. Il faut rester devant le gardien et faire dévier les rondelles.»

«Il faut apprendre à bien jouer dans ta zone, tu ne peux pas être juste bon offensivement au plus haut niveau. Les détails, c’est ce qui est important pour un jeune défenseur. Les aptitudes offensives vont sortir toutes seules au cours des matchs.»

Des pièges à éviter

Letang dit avoir mis en pratique ces conseils à ses débuts dans la LNH, ce qui lui a permis de figurer aujourd’hui parmi l’élite à sa position.

«C’est comme ça que j’ai été élevé dans la LNH. Je me suis concentré à bien jouer défensivement et à jouer physique. C’est comme ça que j’ai pu être un joueur plus complet. C’est juste depuis que j’ai 24-25 ans que je suis devenu le joueur que je voulais être. Même si je suis un défenseur à caractère offensif, je suis maintenant capable de bien jouer des deux côtés de la patinoire.»

Mais attention, il ne faut pas tomber dans certains pièges!

«Le problème est de ne pas vouloir tout faire et de vouloir se concentrer sur ce que tu sais faire le mieux. Il faut apprendre à tout faire. Sinon il y aura toujours un meilleur joueur que toi et ça peut dégringoler.» Ce ne sont pas les exemples qui manquent!

Si Barron est aussi doué que le prétend Crosby, ce sera un coup de génie de Kent Hughes.

Seul le temps dira si on peut se fier à son jugement. Mais Crosby n’est pas du genre à se tromper.

