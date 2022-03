Joe Biden aux Ukrainiens: «ce que vous faites est important»

Le président américain Joe Biden, en visite officielle en Pologne, a salué le courage du peuple ukrainien qui selon lui rappelle les événements de la place Tiananmen, et répété que selon lui Vladimir Poutine était un «criminel de guerre».

Louant le «courage» et la «résilience» du peuple ukrainien, Joe Biden, depuis Rzeszow, à 80 km de la frontière avec l'Ukraine, a fait le rapprochement suivant.

«Quand vous voyez une femme de trente ans debout face à un char avec un fusil (...), si on parle de la place Tiananmen, c'est la place Tiananmen» en plus important encore, a-t-il estimé en référence aux manifestations de 1989 à Pékin.

En anglais, Joe Biden a joué sur les mots en parlant de «Tiananmen square squared», «square» signifiant la place, et «squared» se traduisant par «au carré».

Le président américain s'exprimait à Rzeszow dans le sud de la Pologne, à 80 km de la frontière avec l'Ukraine où il s'est rendu au premier jour de sa visite en Pologne, faute de pouvoir voir «de ses propres yeux» les ravages du conflit en Ukraine.

Il a aussi, pour la deuxième fois, qualifié le président russe Vladimir Poutine de «criminel de guerre».

S'adressant lors d'une réunion sur la situation humanitaire à son homologue polonais, Andrzej Duda, le président américain a dit: «le plus important que nous puissions faire (...) est de maintenir l'unité des démocraties dans notre détermination et nos efforts pour réduire la dévastation provoquée par un homme qui est, je le pense, un criminel de guerre. Et je pense que nous remplirons les critères légaux (de cette définition) aussi.»

Le gouvernement américain, le 23 mars, avait déjà officiellement «établi que les membres des forces russes ont commis des crimes de guerre en Ukraine», selon le secrétaire d'Etat Antony Blinken.

À Rzeszow, Joe Biden a commencé sa visite par une rencontre avec les militaires de la 82e division aéroportée américaine.

Cette division, la dernière à quitter l'Afghanistan l'été dernier, fait partie des forces déployées sur le flanc oriental de l'Otan pour renforcer la présence militaire américaine face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le «commandant en chef» des forces armées américaines a plaisanté avec des militaires qui se faisaient couper les cheveux.

Rencontre avec le président polonais

Puis Joe Biden, en costume et chemise rayée mais sans cravate, s'est assis au milieu de soldats en treillis dans un réfectoire, pour manger une part de pizza..

«Merci, merci, merci», a-t-il répété à plusieurs reprises à l'intention des militaires présents. Vous êtes au centre d'une bataille entre les démocraties et les autocrates», a dit Joe Biden lors d'un court discours. Ce que vous faites est important, vraiment important».

Il a ensuite assisté à une réunion sur la situation humanitaire en Ukraine et aux alentours, avec le président polonais Andrzej Duda.

«Votre présence ici est un grand témoignage de l'unité au sein de l'Alliance de l'Atlantique Nord, de l'énorme soutien, ainsi que de l'importance que les États-Unis ont pour la stabilité de la paix mondiale», a dit ce dernier à son homologue américain.

Le président américain s'est ensuite envolé pour Varsovie. Il aura des entretiens samedi avec les dirigeants polonais et une visite dans un centre d'accueil de réfugiés ukrainiens, qui affluent par millions en Pologne.

M. Biden doit enfin prononcer samedi un discours que la Maison Blanche promet «majeur».

