Jordan Harris s’amènera à Montréal

Jordan Harris portera l’uniforme du Canadien. Après quatre ans avec les Huskies de Northeastern, le choix de troisième tour (71e) au repêchage de 2018 a choisi de poursuivre sa route à Montréal plutôt que de tester le marché des joueurs autonomes à partir du 15 août.

Harris a maintenant terminé sa carrière universitaire. Vendredi, les Huskies ont perdu 2 à 1 en prolongation contre l’Université Western Michigan.

« C’est une journée difficile pour Jordan, a dit un proche du rapide défenseur en entrevue au Journal de Montréal. Il était le capitaine cette année. Quand tu perds en prolongation, il y a toujours beaucoup d’émotions. Il aurait aimé faire un plus long chemin, il rêvait d’une participation au Frozen Four. »

« Il y a la tristesse, mais il y a aussi un autre chapitre qui s’ouvrira bientôt, a poursuivi cette même personne qui désirait garder l’anonymat. Il a hâte de faire le saut au niveau de la LNH et de découvrir l’univers du Canadien. »

Deux ans

Harris, qui aura 22 ans le 7 juillet, signera un contrat de deux ans avec le CH. S’il joue un match à Montréal d’ici la fin de l’année, il brûlera la première année de son contrat de recrue. Ryan Poehling et Cole Caufield avaient également profité de cet avantage à leur arrivée chez les professionnels.

Comme il sera âge de 22 ans avant le 15 septembre, Harris avait la possibilité de recevoir un pacte de deux ans plutôt que le traditionnel contrat de trois ans pour une recrue.

Elliotte Friedman, du réseau Sportsnet, avait rapporté la nouvelle en premier pour le contrat de Harris avec le Tricolore en écrivant un gazouillis quelques minutes après l’élimination de Northeastern contre l’Université Western Michigan.

Le Journal a reçu la confirmation peu de temps après. Une annonce officielle devrait survenir d’ici les deux prochains jours.

Un autre jeune défenseur

À Montréal, Harris s’ajoutera à une brigade défensive déjà très jeune. Le défenseur gaucher originaire du Massachusetts devrait obtenir des auditions lors des 18 derniers matchs de la saison, tout comme Justin Barron, un choix de premier tour en 2020 acquis dans la transaction pour Artturi Lehkonen avec l’Avalanche du Colorado.

À sa quatrième campagne à Northeastern, Harris a obtenu 20 points (5 buts, 15 passes) en 38 matchs. À 5 pi 11 po et 179 lb, il n’est pas le plus gros des défenseurs, mais il est très mobile et il relance bien l’attaque.

À Montréal, Harris débarquera dans un environnement assez familier. Avec les Huskies, il a joué avec Ryan St-Louis, le fils de Martin, et avec Riley et Jack Hughes, les fils de Kent.

Jeff Gorton, le vice-président des opérations hockey du CH, est également originaire du Massachusetts, tout comme Harris.

Sur le plan scolaire, Harris terminera son baccalauréat d’ici les prochaines semaines. Il lui restait seulement un cours cette session. Depuis le jour de son repêchage en 2018, il avait toujours dit qu’il aimerait terminer ses études. Il s’agissait d’un plan très important pour ses parents. Il aura tenu sa promesse. Et il n’aura pas fait faux bond au CH.

