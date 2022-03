La difficile route de Kyïv à Saint-Damien

La petite communauté de Saint-Damien, dans Lanaudière, a réussi à amasser 11 000 $ jusqu’à présent afin d’aider une dame d’origine ukrainienne à rapatrier sa mère et d’autres réfugiés qui ont fui la guerre de justesse.

L’argent servira notamment à défrayer le coût des visas, des tests biométriques (pour les empreintes digitales, entre autres), des billets d’avion, des traductions, de francisation et des besoins de base à leur arrivée.

L’objectif de cette campagne de financement, fixé à 30 000 $, n’est toutefois pas encore atteint.

Iryna Chernyshova, Ukrainienne d’origine, habite à Saint-Damien depuis trois ans avec son mari qui, lui, est russe.

La mère de Mme Chernyshova, Zynayida Sukhostavska, âgée de 79 ans, a fui Kyïv de justesse plus tôt ce mois-ci et se trouve actuellement à Varsovie, en Pologne, dans une famille d’accueil en espérant pouvoir venir au Québec le plus tôt possible.

Mère et fille se parlent pratiquement chaque jour via FaceTime. Dans la nuit de mercredi à jeudi, nous avons pu assister à leur rencontre virtuelle et nous entretenir avec Mme Sukhostavska dont les propos ont pu être traduits par sa fille.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

«C’était effrayant parce qu’il y avait des détonations», a mentionné la septuagénaire, encore traumatisée en se remémorant sa fuite le 7 mars tôt le matin à la levée du couvre-feu.

Zynayida Sukhostavska, six autres femmes et un chauffeur ont mis 36 heures pour sortir de l’Ukraine, et non sans difficulté.

«Habituellement, c’est une bonne route, mais il a fallu faire plusieurs détours parce qu’il y avait des militaires et des chars d’assaut sur la route», a décrit Mme Sukhostavska, essuyant des larmes à quelques reprises durant la conversation.

Elle a tout laissé derrière elle, son appartement, ses biens, ses amis... «Elle a tout laissé ce qu’elle a eu dans la vie, c’est effrayant», a déploré sa fille Iryna.

Traumatisée par tout cela, Mme Sukhostavska fait maintenant de sévères cauchemars la nuit. Elle se demande en outre ce que l’avenir lui réserve.

«J’espère que l’Ukraine va encore exister, mais je suis consciente que je ne pourrai probablement plus y retourner parce qu’il n’y a plus personne là-bas pour m’aider», a dit Mme Sukhostavska durant l’échange sur FaceTime.

La prochaine étape pour la réfugiée de guerre sera de compléter les formalités afin d’atterrir à Toronto. Son petit-fils qui habite à Montréal est d’ailleurs en route pour aller à sa rencontre à Varsovie.

Elle devra notamment passer un test COVID et faire prendre sa température avant de partir de Varsovie, puis être testée à nouveau en arrivant en sol canadien.

«On nous a dit qu’elle devra faire une quarantaine à Toronto avec mon fils dans un hôtel, a expliqué Iryna. On va le savoir s’ils sont obligés ou pas, on va suivre le protocole.»

Mme Chernyshova s’attend à ce que tout le monde soit arrivé à la mi-avril, soit sa mère, son fils parti la chercher ainsi que d’autres proches et membres de sa famille.

