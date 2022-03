La semaine duplessiste de la CAQ

On aurait pu croire que c’était l’Union nationale qui administrait la « province de Québec » cette semaine.

Une semaine qui a commencé par l’annonce d’un chèque de 500 $ dédié à presque l’entièreté des Québécois.

Un chèque qui aidera à la même hauteur la mère monoparentale et le contribuable gagnant le double du salaire moyen.

Nul doute qu’en temps normal, ce chèque aurait été plus ciblé pour certains Québécois, qui en arrachent réellement pour cause d’inflation.

Or, une élection attend au détour.

On a donc préféré une mesure populiste digne de la doctrine duplessiste.

Tramway

La semaine s’est continuée par des attaques contre-productives de ministres caquistes contre le tramway et le maire de Québec, Bruno Marchand.

Éric Caire allant même jusqu’à affirmer que le maire polluait l’existence des automobilistes.

Tout ça, car la CAQ veut imposer de nouvelles conditions : elle ne veut plus de rue partagée entre le tramway et les voies automobiles.

Même si cela relève de l’autonomie de la ville.

Douce ironie, quand même : alors que le gouvernement Legault dénonce l’ingérence, détestable à juste titre, d’Ottawa dans nos compétences, il reproduit la même attitude condescendante envers la ville.

Duhaime

On n’a pas à chercher bien loin pour comprendre.

Si les élus caquistes y sont allés successivement d’outrance pour défendre les « automobilistes », c’est par peur que leurs circonscriptions soient elles-mêmes polluées par Éric Duhaime.

Quitte à oublier l’intérêt public, l’intérêt de Québec et son autonomie, l’intérêt écologique à densifier les villes et permettre un transport sobre en carbone.

Quitte à reprendre la rhétorique complètement démagogue de la guerre à l’automobile qu’Éric Duhaime a toujours, quel hasard, utilisée.

Le maire Marchand détonne dans ce chamaillage inutile. Il détonne surtout de l’image que les élus caquistes ont de leur ville.

Un homme politique sincère se révèle.

Et on a bien l’impression que c’est le maire Marchand qui incarne l’avenir et le bon sens, pendant que le gouvernement, lui, joue dans un mauvais théâtre d’été, digne des années 1950.