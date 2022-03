Le «où» et le «comment» du chardonnay

Quiconque a travaillé en restauration a déjà entendu un client dire, carte des vins à la main, qu’il « déteste le chardonnay », avant de déclarer son amour pour les chablis et meursault, tous deux composés à 100 % de chardonnay. Loin de moi l’idée de me moquer, je désire simplement illustrer combien, parfois, rien ne ressemble moins à un chardonnay qu’un autre chardonnay.

Selon l’endroit où il est cultivé et la façon dont il est produit, le chardonnay est capable du meilleur et du pire. Malmené, soumis à de gros rendements, récolté en surmaturité et vinifié de façon industrielle, il peut être réduit à la médiocrité et n’être qu’une caricature du vin blanc lourd, beurré ou boisé.

À l’inverse, planté au bon endroit – sur des sols calcaires, par exemple – et traité avec respect, il n’a pas d’égal pour traduire le « goût du lieu », révélant tantôt la puissance des Montrachet, Corton-Charlemagne ou Meursault Perrières, tantôt la minéralité proverbiale d’un chablis grand cru Vaudésir. Le chardonnay a ainsi façonné certains des plus grands vins blancs de la Champagne et de la Bourgogne, son berceau. C’est là qu’il serait né, au Moyen Âge, quelques siècles avant de partir à la conquête du monde, où il a depuis trouvé nombre de terres d’accueil fertiles. En voici cinq interprétations, chacune sous le sceau de la fraîcheur. Santé !

Château des Charmes, Chardonnay Unoaked 2018, Niagara-on-the-Lake

Canada 12,5 %

1,6 g/L | ★★1/2 | $1/2

En poste depuis 2009, l’œnologue française Amélie Boury signe une vaste gamme de vins au domaine de la famille Bosc, dans la partie est de Niagara. Le chardonnay non boisé procure un plaisir facile, mais honnête ; léger et acidulé. Servez-le à l’apéro ou en accompagnement d’une salade d’endives, de pommes et de noix.

Campagnola, Chardonnay 2020, Veneto

Italie 12,5 %

4,9 g/L | ★★1/2 | $

Le chardonnay de Campagnola est une valeur sûre pour les soirs de semaine. Difficile de trouver sur le marché un chardonnay plus accessible, tant par son prix que par ses délicates notes citronnées et par sa vitalité doublée d’un certain volume. Aucun parfum boisé et aucun risque de goût de bouchon – vive la capsule à vis ! Un vin simple et harmonieux à servir avec un pavé de saumon ou un risotto aux champignons.

Substance, Chardonnay 2019, Ch, Columbia Valley

États-Unis 14 %

2,7 g/L | ★★★1/2 | $$

Charles Smith a vendu les droits de sa marque éponyme en 2016 ; il poursuit son aventure viticole sous les marques K Vintners et Substance, entre autres. Ce vin provient de vignobles d’altitude (entre 400 et 500 m), où le chardonnay trouve une expression mûre, mais surtout très fraîche. Les fermentations et l’élevage en fûts de chêne français (25 % neufs) apportent tout le volume souhaité, sans lourdeur. Très réussi ; à mi-chemin entre un vin du Mâconnais et un chardonnay de Sonoma. À moins de 25 $, on peut l’acheter les yeux fermés.

Domaine Testut, Chablis 2019, Rive Droite

France 13 %

3 g/L | ★★★★ | $$$

Quelque 80 % des vignes de la famille Testut sont situées sur la rive droite du Serein, noyau historique de Chablis, entre le 1er cru Montée de Tonnerre et le Grand cru Blanchots, d’où le nom de cette cuvée, jusqu’ici vendue en importation privée. Même s’il arbore la concentration habituelle du millésime 2019, le Rive Droite n’en est pas moins chablisien par sa tension et ses notes marines, enrobées de parfums de citron confit. Un excellent chablis village.

Domaine Rijckaert, Mâcon-Villages 2020

France 13 %

3,2 g/L | ★★★★ | $$1/2

Florent Rouve a pris la relève de son mentor, Jean Rijckaert, dont le vignoble se partageait entre le Mâconnais et le Jura. En 2020, son mâcon-villages regorge de goût de poire bien mûre sur un fond délicat de beurre, de caramel et de citron. La texture vineuse rappelle la nature solaire du millésime, sans sacrifier le tonus et la vitalité, et le vin laisse en finale une impression rassasiante et très complète.