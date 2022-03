Le tramway loin de préoccuper les maires de banlieue

Les maires des villes de banlieue ne sont pas du tout préoccupés par l’ajout d’une rue partagée sur le tracé du tramway de Québec.

La question de l’insertion du tramway est bien le dernier des soucis des élus auxquels Le Journal a parlé, et de leurs concitoyens.

Pour justifier la demande du gouvernement du retrait de la rue partagée planifiée par l’administration Marchand, la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a fait valoir au cours des derniers jours que le ralentissement de la circulation au centre-ville de Québec allait nuire aux navetteurs des villes périphériques.

« Qu’est-ce qu’ils répondent aux gens de Saint-Apollinaire, de Saint-Michel-de-Bellechasse, de Saint-Agapit, de Cap-Santé, de Neuville, de Pont-Rouge ? Qu’est-ce qu’ils répondent aux périphéries de la ville de Québec ? » a-t-elle demandé mercredi, à l’Assemblée nationale, en réponse à Québec solidaire, qui reprochait à la CAQ de s’immiscer dans les décisions d’aménagement de la Ville.

Jeudi, Mme Guilbault a toutefois reconnu qu’aucun élu de ces mêmes municipalités ne lui a exprimé de crainte par rapport au tramway.

Pas de discussions

Ce constat se vérifie sur le terrain. D’ailleurs, aucun des élus à qui nous avons parlé n’a eu de discussion avec la ministre Guilbault, au sujet du tramway de Québec, dans les derniers mois.

« On n’a aucun intérêt pour ça. Il n’y a personne qui me parle de ça. Ça ne nous concerne pas vraiment », a répondu Yves Gingras, maire de Saint-Agapit, lorsque questionné à savoir si ses concitoyens étaient préoccupés par l’ajout d’une rue partagée le long du tracé du tramway de Québec. Chez lui, le projet du troisième lien est un enjeu qui préoccupe beaucoup plus la population, témoigne-t-il.

« Je ne peux pas vous dire qu’il y a une préoccupation de nos citoyens sur la façon dont va être construit le réseau du tramway. C’est sûr que c’est un réseau qui pourrait être utile pour notre communauté, pour les gens qui vont se rendre en ville. [...] Quand Mme Guilbault dit que ça pourrait nous nuire [la rue partagée], je ne dis pas que ça pourrait nous nuire », a indiqué le maire de Saint-Apollinaire, Jonathan Moreau, qui estime que le tramway sera bénéfique pour les Apollinairois qui transitent à Québec.

Guerre de villes

Par ailleurs, il n’a pas apprécié la sortie du maire de Québec, Bruno Marchand, qui a dit la semaine dernière qu’il ne construisait pas un tramway pour Saint-Apollinaire. « Ça va quand même desservir les communautés autour. Je trouve ça dommage. Je ne veux pas faire une guerre de villes. »

À Pont-Rouge, ce n’est pas le tramway qui préoccupe les citoyens, mais bien la configuration de la route principale, la 365, responsabilité du ministère des Transports, sur laquelle se forment des bouchons interminables aux heures de pointe. Le maire Mario Dupont affirme que les nombreuses demandes de sa Ville pour des améliorations sont restées lettre morte.

D’autres enjeux

Olivier Dumais, maire de Saint-Lambert et préfet suppléant en Nouvelle-Beauce, aussi nouveau candidat du Parti conservateur du Québec, ne s’en fait pas davantage avec le tramway.

« Je ne pense pas que le projet de tramway a un impact pour les gens de la Beauce. Je ne crois pas présentement que l’opinion de la Beauce peut jouer en faveur ou en défaveur du projet de tramway. On a d’autres enjeux pour la Beauce et Chaudière-Appalaches », a-t-il laissé tomber.

– Avec la collaboration de Nicolas Lachance

À voir aussi