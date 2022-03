L’entraîneur Jason Hogan se joint aux champions en titre

TORONTO | Une simple présentation lors d’une clinique d’entraîneurs a ouvert les portes de la LCF à Jason Hogan, qui quitte son rôle de coordonnateur offensif adjoint avec les Carabins pour rejoindre les Blue Bombers de Winnipeg.

Invité par son bon ami Paul Charbonneau qui est l’entraîneur de la ligne offensive du Rouge et Noir d’Ottawa à partager ses connaissances des porteurs de ballon lors d’une clinique virtuelle, Hogan a retenu l’attention du coordonnateur offensif des Blue Bombers de Winnipeg Buck Pierce qui agissait comme présentateur de l’événement.

À la recherche d’un entraîneur des porteurs de ballon depuis le départ de Pete Costanza qui s’est joint aux Argonauts de Toronto, les Bombers ont alors contacté le coordonnateur offensif adjoint des Carabins de l’Université de Montréal pour sonder son intérêt.

« Quand l’entraîneur-chef [Mike O’Shea] des doubles champions de la Coupe Grey t’appelle, c’est une opportunité incroyable que tu ne peux pas laisser passer, a raconté Hogan. Dans le futur si j’étais resté huit ans avec les Carabins, combien d’opportunité de la sorte aurais-je obtenue ? Quelques doigts auraient suffi pour les compter. »

Promu coordonnateur offensif adjoint depuis le départ d’Anthony Calvillo, Hogan se plaisait avec les Bleus, mais il souhaitait relever un nouveau défi.

« Je veux toujours me renouveler et augmenter mes connaissances, a souligné l’ancien quart-arrière pour expliquer sa décision. Il y a six mois, je n’avais aucune intention de quitter. Quand j’ai travaillé au contrôle de la qualité avec les Alouettes en 2016 et 2017, j’avais eu la piqûre. Je me disais qu’avec de la volonté et du travail acharné, c’était une possibilité d’accéder un jour à la LCF. »

Une seule saison

« J’aurai cette fois-ci de plus grands souliers à chausser, mais je suis plus prêt, d’ajouter Hogan. En travaillant avec les porteurs, je suis sorti de ma zone de confort et j’ai fait beaucoup de développement professionnel au cours des dernières années. J’adore la position. »

Même s’il a paraphé une entente d’une seule saison et que la sécurité d’emploi n’est pas l’apanage de la LCF, Hogan estime qu’il se retrouve dans une bonne situation.

« Mike et Buck sont en poste avec les Bombers depuis sept et six ans respectivement. Il n’y a aucune garantie au football comme me l’a déjà dit Danny [Maciocia], mais ils m’ont dit vouloir investir en moi à moyen et long terme. »

Jean-Samuel Blanc de retour

Le départ de Hogan coïncide avec le retour de Jean-Samuel Blanc.

Porte-couleurs des Alouettes de 2015 à 2021, Blanc a accepté le poste de coordonnateur des unités spéciales des Carabins et il occupera aussi un rôle d’adjoint en défensive.

À ses deux dernières saisons avec les Alouettes, Blanc était le capitaine des unités spéciales.

Ailier défensif avec les Bleus de 2011 à 2014, Blanc a été un artisan important de la victoire de la première Coupe Vanier de l’histoire du programme à sa dernière saison universitaire.