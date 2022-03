L’Océanic veut se venger de l’Armada

RIMOUSKI | La dernière défaite de l’Océanic de Rimouski remonte au 17 mars à Blainville-Boisbriand. L’occasion sera belle pour les hommes de Serge Beausoleil de prendre leur revanche puisque l’Armada s’amène au Bas-Saint-Laurent ce samedi après-midi.

De l’aveu du directeur-gérant et entraîneur-chef, les joueurs n’ont pas besoin qu’on leur rappelle ce revers contre une équipe plus basse au classement. « Les gars s’en rappellent. Ils savent que ce n’était pas un bon match et qu’ils peuvent bien mieux faire. En même temps, il faut donner crédit à l’Armada qui méritait la victoire et traverse une bonne période présentement (victoire de 4-1 jeudi contre Rouyn-Noranda) ».

À la question qu’est-ce que vous devez faire de différent pour battre l’Armada samedi, la réponse du coach est éloquente : Tout, il n’y a rien qui fonctionnait là-bas. Il faut dire qu’on revenait d’un match émotif à Sherbrooke la veille (défaite de 2-1 en tirs de barrage). Les gars se reposent aujourd’hui (vendredi) et ils ont hâte de retrouver nos partisans qui ont été formidables lors de nos derniers matchs à domicile (les 11 et 13 mars contre Québec et Shawinigan) ».

Excellent match jeudi à Victoriaville

Serge Beausoleil était très satisfait de la performance des siens jeudi dans la victoire de 4-2 à Victoriaville. « Lorsque nous avons laissé partir des gars comme Hinds et Biakabutuka, des gens étaient inquiets, mais pas les entraîneurs. Nous voyons des choses dans les entraînements. Nous avons un groupe de gars qui se tiennent tous ensemble et ça donne des résultats. Nous sommes parmi les équipes qui accordent le moins de buts dans le circuit sans aucun défenseur de 19 ou 20 ans, et sans pratiquer la trappe. Au contraire, nous appliquons un échec avant soutenu. C’est un effort collectif qui commence par le travail de nos gardiens qui sont dominants depuis quelques semaines », a-t-il analysé.

Robert devant le filet

Même si Patrik Hamrla a bien fait contre les Tigres, c’est Gabriel Robert qui sera devant le filet face à l’Armada. Il affiche la 2e meilleure moyenne de buts accordés par match avec 2,30, derrière Rémi Poirier, de Gatineau, à 2,24. Il est aussi 2e pour le pourcentage d’arrêt à .913.

En bref

Le défenseur Mathis Gauthier est tout d’un retour au jeu. Il a raté le match de jeudi après avoir reçu deux coups de genou dimanche dernier à Gatineau.

Alexandre Lefebvre est passé de la catégorie absence à long terme à celle d’au jour le jour. Alex Drover est toujours blessé. On parlait en termes de semaines dans son cas.