«Pas de retour en arrière» pour la Corée du Nord après le tir d’un missile balistique intercontinental

SÉOUL | Enhardi par le lancement jeudi de son gros puissant missile, le leader nord-coréen Kim Jong Un ne devrait guère se préoccuper des sanctions et condamnations internationales et pourrait tester des armes encore plus puissantes, selon des analystes.

Le tir réussi de ce missile balistique intercontinental (ICBM) est une grande avancée dans la course à la dissuasion nord-coréenne et contribue à asseoir le pouvoir de M. Kim, ajoutent les mêmes sources.

Pour Mason Richey, professeur associé à l’Université Hankuk des études étrangères, les images publiés vendredi par les médias nord-coréens sont la preuve «qu’il considère que c’est important pour la survie du régime».

Qu’il s’agisse de superviser le tir ou de vanter les nouvelles «formidables capacités militaires et techniques» de son pays, Kim Jong Un est sur le devant de la scène pour faire passer son message.

«C’est une façon peu subtile de dire que cette force dissuasive est importante pour le pays, le régime, et pour Kim Jong Un personnellement», selon lui.

AFP

Le dirigeant, vêtu de son habituel blouson de cuir noir et de lunettes de soleil, s’est affiché tout sourire sur les images publiées vendredi par les médias d’État.

«Le fait qu’il ait autorisé cet essai et qu’il l’ait supervisé signifie qu’il n’y a plus de retour en arrière possible», a déclaré Ahn Chan-il, spécialiste de la Corée du Nord.

Cinq ans après le début de négociations diplomatiques avec le président sud-coréen sortant Moon Jae-in, Kim Jong Un a voulu adresser un message: les pourparlers sont «totalement inutiles», a-t-il ajouté.

Quand le nouveau président sud-coréen élu, Yoon Suk-yeol, prendra ses fonctions en mai, il aura face à lui un Kim Jong Un plus confiant, qui fera valoir que sa capacité d’armement lui permet d’avoir une «maîtrise totale» sur les questions de paix et de sécurité dans la péninsule coréenne, estime l’expert.

«Ne m’envahissez pas»

Jeffrey Lewis, de l’Institut Middlebury en Californie, a estimé sur Twitter que le message est: «Je serai capable de vous atomiser si vous m’envahissez. Alors ne le faites pas!».

Ayant vu ce qui s’est produit en Irak et en Libye, le dirigeant n’a pas l’intention d’utiliser ces armes comme monnaie d’échange avec l’administration américaine, a-t-il ajouté. «Kim Jong Un ne veut pas finir comme Saddam ou Kadhafi. Contrairement à eux, il ne va pas désarmer. Il va continuer à développer sa capacité à nous bombarder si nous tentons d’envahir le pays».

AFP

Maintenant que Pyongyang a officiellement abandonné le moratoire sur les lancements d’ICBM auquel le président Kim Jong Un s’était engagé en 2017, il est probable qu’il procède à des essais d’armes toujours plus puissantes, auxquels les États-Unis et la Corée du Sud répondront en imposant des sanctions et en intensifiant les exercices militaires, ce qui entraînera de nouveaux essais, selon les analystes.

La Corée du Nord a réalisé d’immenses progrès en matière d’armement, ce qui laisse penser que les mesures existantes pour les limiter pourraient ne plus fonctionner.

«Il est impossible pour les États-Unis d’empêcher la Corée du Nord de développer sa capacité nucléaires et de missiles en appliquant uniquement des sanctions», juge Cheong Seong-chang, du Centre d’études sur la Corée du Nord de l’Institut Sejong.

Selon lui, Pyongyang lancera probablement un satellite de reconnaissance militaire et procédera à des essais d’ogives nucléaires tactiques dans le courant de l’année.

«Le moment est venu pour les États-Unis d’examiner sérieusement la question de la possession de l’arme nucléaire par la Corée du Sud et le Japon», a-t-il ajouté.

AFP

«Tout cela signifie “Attachez vos ceintures”», prévient Soo Kim, analyste politique de la RAND Corporation et ancienne analyste pour la CIA, qui redoute une période mouvementée après l’entrée en fonction de M. Yoon.

Le président élu début mars a qualifié ce lancement d’ICBM de «provocation» et averti Kim Jong Un qu’il n’en tirerait aucun avantage.

Avec ce lancement, la Corée du Nord a abandonné «l’autodiscipline en matière de tests de missiles», d’après Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ewha de Séoul.

«Le régime de Kim attend désormais de Washington qu’il accepte l’intolérable ou qu’il paie Pyongyang pour réimposer un gel des essais de longue portée», a ajouté M. Easley.

