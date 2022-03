Rives-du-Saguenay: la DG Chantale Cyr suspendue

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay est éclaboussé par une nouvelle crise. Sa directrice générale, Chantale Cyr, est suspendue avec solde après le dépôt d'une plainte à son endroit.

L'organisation a fait parvenir un bref communiqué aux médias, jeudi en soirée, dans lequel peu d'informations sont dévoilées.

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay a confirmé «qu'une plainte a récemment été déposée en vertu de la politique locale de l'organisation visant à promouvoir la civilité, à prévenir et à contrer la discrimination, le harcèlement et la violence au travail», peut-on lire.

La décision de suspendre Chantale Cyr a été prise lors d'une assemblée extraordinaire du conseil d'administration, tenue mardi soir.

Une firme externe a reçu le mandat de se pencher sur la recevabilité de cette plainte.

Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, le signalement aurait un lien avec une situation qui se serait passée avec un autre membre de la haute direction.

La ministre suivra le dossier

Questionnée à savoir si son gouvernement allait suivre le dossier étant donné que l'organisation a déjà été placée sous tutelle il y a quelques années, la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a affirmé qu'il était trop tôt pour avancer quoi que ce soit.

«C'est certain que ça vient juste de passer, donc je ne peux pas commenter la situation. Mais oui, on va regarder ce qui se passe. Je vais suivre le dossier, c'est certain, mais maintenant, c'est trop tôt pour me prononcer», a indiqué Andrée Laforest.

Ce n'est pas la première fois que l'organisation se retrouve dans la tourmente. Chantale Cyr avait été réintégrée dans son poste en 2020 après un congédiement et une longue bataille judiciaire qui avait coûté cher à la commission scolaire.

Avisé jeudi de la situation, le Syndicat de l'enseignement du Saguenay se dit surpris et déçu qu'un autre événement vienne secouer le centre de services scolaire.

«On trouve ça triste, on a l'impression de rejouer dans un mauvais film. On était sortis de la crise précédente et là, on retombe dans une autre crise. Tout événement, qui met les projecteurs sur l'organisation pour de mauvaises raisons, on trouve que ça détourne la mission première du centre de services scolaires, c'est-à-dire éduquer et former nos jeunes», a affirmé le président du syndicat, Jean-François Boivin, espérant que cela se règle le plus rapidement possible.

L'avocat qui a représenté Chantale Cyr lors des dernières démarches judiciaires, Me Éric Lebel, n'a pas souhaité commenter le dossier pour l'instant.

La directrice générale est suspendue jusqu'à nouvel ordre, le temps de faire la lumière sur les allégations à son endroit.