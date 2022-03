Sirop d’érable: la forte demande internationale a secoué l’industrie

La vente de sirop d’érable à l’étranger a connu une hausse fulgurante durant la pandémie et cette demande inattendue a fortement stressé toute la chaîne d’approvisionnement.

Selon des données obtenues du Conseil de l’industrie de l’érable (CIE), la hausse des ventes d’exportation a été de 22 % en 2020 et de 21 % en 2021.

«Ce sont des variations de la consommation qui sont incroyables», commente Louis Turenne, directeur général de la Corporation des produits de l’érable, qui fait partie de Lantic/Rogers Sugar.

Selon lui, l’industrie du sirop se réjouit quand elle enregistre une croissance de 5 %.

Alors qu’elle craignait une baisse de la demande à cause de l’incertitude économique, la Corporation des produits de l’érable a ainsi transformé 53 millions de livres de sirop l’an dernier. «Ça représente environ 35 % de la récolte québécoise», évalue-t-il.

L’effet «cocooning»

Les citoyens du monde ont donc adopté le sirop d’érable pendant qu’ils étaient confinés à la maison. Comme plusieurs ne pouvaient manger au restaurant, ils ont cuisiné davantage et investi ce revenu discrétionnaire vers des ingrédients à valeur ajoutée, comme le sirop d’érable, évalue M. Turenne.

«Pour un Espagnol qui achète une bouteille par année, mais qui en consomme trois à cause de la pandémie, c’est tripler sa consommation», illustre Jean-Marc Lavoie, directeur général du CIE.

En demande aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Australie ou ailleurs, le sirop sert autant à sucrer les yogourts qu’à cuisiner des gâteaux traditionnels.

«Tempête parfaite»

M. Lavoie, qui représente la soixantaine d’embouteilleurs et transformateurs autorisés du Québec, compare cette excellente nouvelle à une «tempête parfaite», qui a intensément secoué l’industrie.

Les embûches à l’exportation sont majeures. «Juste au niveau des bouteilles, c’est un cauchemar de s’approvisionner en ce moment», dit-il.

Les bouteilles de verre, plastique ou les boîtes de métal pour le sirop sont si rares qu’elles coûtent 20 % à 50 % plus cher et doivent parfois être commandées un an à l’avance.

Les usines doivent également composer avec le taux d’absentéisme lié à la COVID-19, la pénurie de main-d’œuvre ainsi que l’explosion des coûts de transport et de l’énergie.

«C’est un défi très impressionnant d’absorber cette croissance», commente M. Turenne qui gère trois usines au Québec, soit Granby, Saint-Honoré-de-Shenley et Dégelis, puis une quatrième au Vermont, aux États-Unis.

La réserve mondiale de sirop d’érable à Laurierville, dans le Centre-du-Québec, a été largement sollicitée pour aider l’industrie québécoise à faire face à la hausse des exportations, comme le rapportait «Le Journal de Montréal» le mois dernier. Puis, pour permettre aux acériculteurs de produire davantage de sirop, il a été décidé que sept millions d’entailles additionnelles seront ajoutées d’ici trois ans aux 50 millions déjà existantes.

Avenir incertain

Pour compenser les dépenses qui montent en flèche, les embouteilleurs négocient pour que le sirop soit vendu 15 % plus cher, ce que les chaînes d’alimentation refusent, explique M. Lavoie.

Cette impasse pourrait rendre l’avenir du sirop incertain.

«On n’est pas à l’abri de se faire remplacer par un autre produit sur les tablettes si jamais les distributeurs n’acceptent pas les augmentations de prix», craint-il.

