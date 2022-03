Société immobilière Huot: les condos locatifs de l’Ariela

Venant tout juste de livrer deux projets d’envergure, La Consolata et la Cité M, voilà que la Société immobilière Huot dévoile son vingtième projet résidentiel dans la région de Québec. Nommé Ariela, ce nouveau complexe de condos locatifs haut de gamme situé dans Lebourgneuf représente un investissement de 165M$.

Conçu par Atelier-H Architecture et réalisé par Millénum Construction, deux entités du Groupe Huot, ce projet comptera 450 portes divisées en six phases, dont la première s’élèvera sur six étages. Avec une conception architecturale inspirée des bateaux de croisière, l’Ariela offrira un milieu de vie digne de vacances tout inclus : piscines, jeux d’eau, barbecue urbain, gym tout équipé, golf intérieur virtuel, salon de billard, salon de jeux, lounge de réception, salle de danse et de yoga, bar laitier, dépanneur et café bio, etc.

«Ariela représente ce que la Société immobilière Huot a de mieux à offrir ! Des condos encore plus grands, des installations et équipements à faire rêver dont une piscine intérieure, une première pour nous, et des services et activités exclusives. L’Ariela et tous nos autres projets locatifs sont bien plus qu’un simple toit sur la tête, ce sont des milieux de vie», affirme Karl-Anthony Huot, vice-président de la Société immobilière Huot.

Visitez dès aujourd’hui le bureau de location (8501, rue Comtoise), pour découvrir les plans des 450 unités de styles et finitions intérieures variés, proposant un éventail de matériaux bruts de qualité supérieure (granit, quartz et céramique aux couleurs et textures nuancées). Les gammes Pure (univers calme, chaleureux et réconfortant), Raffinée (élégance et distinction) et Absolue (luxueux condos et penthouses) seront présentées. La livraison des premières unités est prévue en septembre 2022.