Un cascadeur québécois né à St-Hyacinthe pour doubler Leonardo DiCaprio

Le thriller de survie Le Revenant vous a tenu en haleine? Sachez cependant que ce n’est pas Leonardo DiCaprio qui a risqué sa vie lors des scènes les plus intenses. C’est plutôt sa doublure, le cascadeur québécois Thomas Liccioni. Né à St-Hyacinthe, il effectue des cascades spectaculaires sur les plateaux de tournage de grandes productions américaines depuis vingt ans.

C'est pourquoi il se retrouve dans la liste des 25 Québécois qui brillent à Hollywood — que vous retrouverez dans notre Cahier Weekend de samedi.

«On risque notre vie tous les jours», atteste Thomas Liccioni en entretien au Journal.

Et il sait très bien de quoi il parle. Car des plateaux de tournage, le Québécois né à St-Hyacinthe en a foulé plus d’une centaine au cours des deux dernières décennies.

Figurant parmi nos cascadeurs les plus sollicités, Thomas Liccioni œuvre depuis autant au petit qu’au grand écran, son nom étant apparu, entre autres, au générique de Quantico, Maison-Blanche en péril, Code source, Total Recall: Mémoire programmées, Zombie malgré lui et différents chapitres de la saga X-Men.

Photo Courtoisie

Dans la peau de Magneto

Dans ces derniers, il a enfilé les habits de Magneto, prenant le relais de l’acteur Michael Fassbender pour des scènes d’action et de combat. Une expérience qu’il n’est pas près d’oublier.

«C’était absolument surréel de me voir dans le miroir pendant le tournage. J’ai toujours beaucoup aimé ces personnages, mais je n’aurais jamais cru jouer Magneto à Montréal!» indique Thomas Liccioni.

Photo Courtoisie

En effet, les opportunités d’emploi sont de plus en plus fréquentes ici même à Montréal, la métropole étant devenue une destination fort prisée pour plusieurs tournages américains. Au fil du temps, les cascadeurs québécois ont profité de chacune de ces occasions, se forgeant ainsi une expertise et une réputation les rendant essentiels à ces projets.

Le Journal vous présente trois d’entre eux, ce weekend, dans le cadre d’un dossier mettant en lumière le travail de 25 artistes et artisans québécois ayant fait leur marque à Hollywood.

«On n’a plus besoin d’aller à Los Angeles pour percer dans l’industrie, ce sont eux qui viennent à nous. Hollywood, c’est ici aussi», avance Thomas Liccioni.