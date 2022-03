Un séjour floridien à oublier pour Leylah Fernandez

Au lendemain de son élimination en simple du tournoi de tennis de Miami, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a subi le même sort en double, vendredi.

• À lire aussi: Retraite prématurée: le cas d’Ashleigh Barty préoccupe

Aux côtés de l’Américaine Ingrid Neel, elle a encaissé une défaite en deux manches de 6-3 et 7-6 (2) aux mains de l’Indienne Sania Mirza et de la Belge Kirsten Flipkens. Les gagnantes ont réalisé trois bris en huit occasions et ont concédé leur service à deux reprises au cours du match ayant duré 1 h 20 min.

Pour Fernandez, le périple en Floride n’a pas été fructueux. Jeudi, la détentrice du 22e rang mondial en simple avait baissé pavillon en deux sets de 6-4 et 7-6 (3) devant la Tchèque Karolina Muchova (74e) dans un affrontement de deuxième tour.