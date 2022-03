LEBLANC BÉLANGER, Pierrette



23 août 1930 - 14 mars 2022À l'Hôpital de Montmagny, le 14 mars 2022, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée Madame Pierrette Leblanc, épouse de feu monsieur Émilio Bélanger. Fille de feu dame Rose-Ilda Pelletier et de feu monsieur Octave Leblanc, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel et Sylvie (Michel Courtois); sa petite-fille Mélissa Robichaud (Pascal Grenier). Ses arrière-petits-enfants : Félix, Liam et Romy. Elle était également la grand-mère de feu Bobby Bourgault. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Majoric (Annette Leblanc), Raymonde (feu André Thériault), Émilien (Sylviane Caron), feu Yvon (Elizabeth Caron), feu Lorraine (feu Antonin Gaulin), Gilles (Lise Mercier) et feu Micheline. Elle rejoint ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger. Sont également affectés par son départ autres parents, amis et ses neveux et nièces des familles Leblanc et Bélanger qu'elle affectionnait particulièrement. Des remerciements sont adressés au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur présence et le soutien apportés. Des remerciements également au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny pour les soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 20 mai 2022 à compter de 12h.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial " Bellevue "