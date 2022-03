PAQUET, Réal



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 mars 2022, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé monsieur Réal Paquet, époux de madame Céline Bégin, fils de feu madame Marie-Anna Lacroix et de feu monsieur Gérard Paquet. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Yolande (feu Gérard Cadorette), feu Murielle (feu Benoit Roy), Lise, feu Nicole (Jean-Paul Couture), feu Jean-Marc (Françoise Phillips), Francine (Donat Paquet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bégin: feu Jean-Paul (feu Marguerite Gaudreault), Ghislaine (feu Michel Ouellet), feu Claude (Mariette Lehoux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Madame Céline Bégin tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins prodigués. Aussi, un grand merci à ses deux belles-soeurs (Francine Paquet et Mariette Lehoux) pour leur grande disponibilité et leur dévouement. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Saint-Romuald.