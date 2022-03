ROULEAU, Christiane



Au CHSLD St-Augustin de Beauport, le 3 février 2022, à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédée madame Christiane Rouleau, fille de feu madame Jeanne d'Arc Gagnon et de feu monsieur Hervé Rouleau. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal Minguy (Bruno Richard), et Sylvain Minguy; ses petits-enfants: Cédric Ouellet (Marie-Léa), Gabriel Ouellet (Sandrine); ses frères et soeurs: Denise (Pierre), Serge (Diane), feu Maryse (Yves), Gaétan (Céline), Gaétane (Roland), Jocelyne (feu Georges) et Gérard; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Augustin de Beauport pour les excellents soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes et/ou des dons à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.