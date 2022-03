LAVOIE, Henriette



Au Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, le 27 février 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Henriette Lavoie, épouse en premières noces de feu monsieur Jean-Guy Moisan et en secondes noces de monsieur Laurent Rodrigue. Elle était la fille de feu dame Marie-Blanche Paquet et feu monsieur Adélard Lavoie. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 2 avril 2022 de 9 heures à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Laurent Rodrigue; ses enfants : Céline (Claude Tremblay), Louis, Lucie (Jean-Luc Viau) et Alain; ses petits-enfants : Marie-Claude, Stéphanie, Émilie, Valérie, David, Gabriel et leurs conjoints(es); ses arrière-petits-enfants : Liam, Emma, Alicia, Laurence et Alexis; ses sœurs et frères : feu Liliane (feu Robert Pouliot), feu Monique (feu Yvan Rousseau), feu André, Lise (Marcel Fiset), feu Ginette, Michel (Sylvie Martineau), Carole, Francine, feu France, Sylvie et Daniel (Nicole Lacaille) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec, 3100, avenue du Bourg-Royal, bureau 101, Québec (Qc), G1C 5S7, tél. : 418-660-2100