RIOUX, Jeannine



Aux Jardins Lebourgneuf, le 4 mars 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Jeannine Rioux, épouse de feu monsieur René Dumais, fille de feu Wilhelmine Grimard et de feu Alphonse Rioux. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Lise, Gisèle, Claire (yvon Charest) et Jean (Monyta Kem); ses petits-enfants: Jérome (Stéphanie Bélanger) et Estelle Dubé, (Sylvain Tétrault), Andrée St-Laurent et feu Huques St-Laurent; ses arrière-petits-enfants: Amélie, Félix-Mathieu et William Dubé, Eve et Benjamin Tétrault, Louis-Gabriel et Edouard St-Laurent, ainsi que ses deux précieuses amies Ginette Perreault et Francine Papineau, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses autres ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Welly (feu Marguerite Dupéré), feu Albert, feu Raymond (feu Huguette Blais), feu Lévis (Colette Simard), feu Jean-Baptiste (Nicole Lacoste), feu Yvon (Micheline Genest), feu Cécile (feu Roland Côté), feu Fleurette (feu Adrien St-Laurent), feu Pearl (feu Lucien Fiset), feu Lucia et feu Yolande Rioux. La famille recevra les condoléances aule vendredi 1 avril 2022, de 18 h à 21 h, le samedi 2 avril 2022, de 8 h à 10 h.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles.