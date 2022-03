BERGERON, Jules



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 mars 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jules Bergeron, époux de feu Myrtha Duchesne. Il était le fils de feu Dominique Bergeron et de feu Thérèse Talon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, sa fille Julie (Denis Delisle); ses petits-enfants: Stéphanie, Caroline, Anick et Simon; sa sœur Réjane; ses beaux-frères et belles-sœurs: Maude Duchesne, Gilles Duchesne (Laura Sévigny), Jean-Robert Duchesne (Lise Gagnon), Claudette Duchesne (Pierre Deschênes), André Duchesne (Lysette Boily), Lily Duchesne (Lucien Morin), Céline Legault; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Outre ses parents et son épouse, il est allé rejoindre ses beaux-frères: Réal Lavoie, Florent Duchesne, Daniel Duchesne et Wilfrid Lafrance. La famille tient à remercier l'excellent travail du personnel en orthopédie ainsi que des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la dystrophie musculaire du Canada, https://muscle.akaraisin.com/ui/ledirectgift/donations/start