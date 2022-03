LAROCHELLE, Gérald



J'attends le Seigneur, j'attends de toute mon âme et j'espère en sa Parole.(Psaume 130)À Québec, au Centre d'hébergement St-Antoine, le 19 mars 2022, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédé paisiblement monsieur Gérald (Gerry) Larochelle. Né le 25 mai 1927 à Manchester, New Hampshire (États-Unis), il était le fils de feu Wilfrid Larochelle et de feu Philomène Roy. Membre consacré laïc de l'Institut Séculier Pie X depuis 1953, il a travaillé au sein de ses différentes œuvres apostoliques, notamment au magazine Je Crois, et comme membre du Conseil général pendant de nombreuses années. Discret et humble, Gerry était un homme de grande foi. Son désir de sainteté se manifestait par son profond esprit de prière et d'accueil pour toute personne. Les membres de l'Institut Séculier Pie X et sa famille recevront les condoléances àle jeudi 31 mars 2022 de 19h à 21h30 et le vendredi 1er avril à partir de 9h.La dépouille sera inhumée au cimetière Notre Dame de Belmont après la célébration. En plus des membres de l'Institut Séculier Pie X, Gerry laisse dans le deuil sa sœur Françoise (feu Donald Therrien) et sa belle-sœur Jeannine Mailhot (feu Marcel Larochelle) ainsi que ses neveux et nièces. Il a rejoint dans l'éternité sa soeur feu Claire (feu Bertrand Caron) et son frère feu Roméo (feu Annette Daneault). Les membres de l'Institut Séculier Pie X tiennent à remercier le personnel du Centre d'Hébergement St-Antoine et la Résidence Cardinal-Vachon pour leur dévouement et les bons soins prodigués au cours de la dernière année. Un merci tout spécial à madame Suzanne Guérard qui a accompagné Gerry quotidiennement durant cette période. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Séculier Pie X; visitez le site web: www.ispx.org Des formulaires seront disponibles sur place. Les Funérailles sont sous la direction de :