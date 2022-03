GENOIS, Raymond



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 17 mars 2022, à l'aube de ses 78 ans, est décédé monsieur Raymond Genois, époux de madame Lina Bélanger, fils de feu Georges Genois et de feu Marguerite Girard. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nadia, Sylvain (Martina Aburra) et Marie-Pier (Patrick Labrie); ses petits-enfants: Soléann (Guillaume Martel) et John; son arrière-petit-fils à naître; sa soeur: Diane (feu Gérald Robitaille); son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Bélanger: Clarence (Diane Rouleau), Jacqueline (Yves Nolin) et Réanne (François Olivier); ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci au Docteure Manon Bouchard, neurologue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/. À tous ceux et celles qui l'ont connu ou fréquenté, ayez une pensée pour lui.Il a été confié au