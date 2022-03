GAGNÉ, Louis



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 16 mars 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Louis Gagné Leong Wee, époux de dame Ginette Richard. Né à Québec, le 18 décembre 1942, il était le fils de feu dame Camille Blier et de feu monsieur Fung Leong Wee. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son épouse Ginette, monsieur Gagné laisse dans le deuil ses enfants : Richard, Martin (Debbie Godwaldt), Johanne (Yves Desgagnés); ses petits-enfants : Andréa Maheux-Gagné (Pierre Olivier Vear), Michaël Gagné, Josiane Gagné, Vincent Desgagnés (Émilie Potvin), Marie Lee Desgagnés (Akim Lemire) et Ashley Gagné; ses arrière-petits-enfants : Stella, Sidney, Jayden, Gabrielle, Dominic; sa sœur Carmen; ses beaux-frères, belles- sœurs : feu Denis Richard (Nicole Charest), feu Diane Richard (Gratien Tremblay), Vincent Richard (Jocelyne Pelchat) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s de Québec et de la Floride. La famille remercie tout le personnel du 5e étage de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, Site : www.poumonquebec.ca/faire-un-don/ Tél. : 1-888-768-6669.Les Funérailles sont sous la direction de :