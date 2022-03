Choisir Montréal pour vivre la fin du monde

Ce sont plus de 15 000 exemplaires de la série jeunesse Chroniques post-apocalyptiques qui se sont vendus et qui ont voyagé entre les mains d’ados friands d’émotions fortes. L’autrice Annie Bacon revient avec le dernier tome et nous entraîne dans sa propre vision de Montréal...

Photo courtoisie

Comment se prépare-t-on à écrire la fin d’une série sur la fin du monde ?

On relit les deux premiers tomes, pour retrouver le ton ! Ce troisième tome n’a pas le même ton que mes autres livres. Je devais me connecter au rythme des phrases. C’est une écriture en phrases très courtes, percutantes, si possible.

C’était important pour vous de camper cette histoire à Montréal ?

Parmi ma trentaine de livres publiés à ce jour, les Chroniques post-apocalyptiques est le seul de mes romans dont l’histoire se déroule dans un lieu qui existe réellement. Peut-être qu’il s’agit de mon histoire la plus personnelle... J’habite le Plateau-Mont-Royal depuis 25 ans. C’est spécial d’installer un récit dans un véritable lieu ; ça demande beaucoup plus de recherche. Par exemple, j’ai fait le tour d’une bibliothèque deux fois avec une carte pour regarder les fenêtres donnent sur quoi, qu’est-ce qu’il y a dans les ruelles. Certains lecteurs m’ont dit que Montréal est pratiquement un personnage principal de ma série !

À quoi peut-on s’attendre de ce troisième tome ?

On rechange le focus, donc on rencontre un nouveau personnage. Cette fois-ci, c’est un garçon de 16 ans qui s’appelle Hatim et qui habite dans Parc-Extension. Il a survécu avec une gang qui aimait faire la fête. Maintenant, Hatim cherche sa nouvelle place dans ce monde nouveau. Le titre dit que Hatim est le « garçon perdu ». Ce n’est pas le garçon perdu géographiquement, mais intérieurement...

Votre série connaît un beau succès ! Croyez-vous que la thématique de la fin du monde soit rassembleuse ?

Quand je visite des écoles, je fais l’exercice avec les étudiants de créer une histoire de fin du monde. Ce qu’on réalise, c’est qu’il y a deux sortes de fins du monde : il y a les fins du monde instantanées – comme c’est le cas dans les Chroniques post-apocalyptiques – puis il y a celles qui s’étalent sur des années, quand on pense au réchauffement climatique, notamment. L’histoire qui en découle ne s’écrit pas de la même manière, car lors d’une fin du monde « longue », la société tente de s’organiser. Quand j’ai commencé à écrire le deuxième tome, la pandémie a frappé, puis là je sors le troisième tome et on est possiblement au début d’une Troisième Guerre mondiale. La fin du monde est tristement peut-être toujours d’actualité, en fait...

Si la fin du monde survenait, resteriez-vous à Montréal ?

Je crois que j’irais plus au sud... Je pense qu’il faut être fou pour survivre à la fin du monde à Montréal (rires) ! Je monterais sur une moto et je descendrais à la limite de la neige, quelque part entre New York et la Floride.