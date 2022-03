GAGNON, Jean-Yves



À l'Hôpital du St-Sacrement, Québec, le 12 mars 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Gagnon. Né à Québec, le 28 novembre 1943, il était le fils de feu dame Jeanne d'Arc Bouchard et de feu monsieur Philippe Gagnon. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances lors de la mise en terre au cimetière de Ste-Brigitte-de-Laval à une date ultérieure. Monsieur Gagnon laisse dans le deuil ses enfants: Anny, Kim (Patrick Després) et leur mère Denise Carbonneau; ses petits-enfants: Adam, Maïka, Liam; son frère, ses sœurs et ses beaux-frères: Luc, Claire (Michel Gauthier), Michelle (Réal Pépin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement les membres du personnel de la Résidence Myriade à Beauport pour leur gentillesse et leurs bons soins ces dernières années, ainsi que l'équipe des soins de l'Hôpital St- Sacrement de Québec où M. Gagnon a passé les derniers moments de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, site: www.coeuretavc.ca, tél.: 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de