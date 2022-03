Gala Les Zapettes d’or: le Grand prix ça m’allume remis à la série «Les bracelets rouges»

La série «Les bracelets rouges» a obtenu le Grand prix «ça m’allume» vendredi soir lors du 14e gala Les Zapettes d’or.

Cette production d’Encore télévision, qui sera de retour pour une deuxième saison en janvier prochain à TVA, a aussi permis au comédien Anthony Therrien, qui joue Félix, un jeune amputé vivant une récidive de cancer, d’obtenir le prix Révélation. Cet honneur lui a aussi été remis pour son rôle dans «Six degrés», fiction écrite par Simon Boulerice qui se conclura avec une troisième saison l’an prochain.

Parmi les récompenses, le prix Éclat de rire a plébiscité la crise de François (Michel Charette) dans «Le bonheur», le prix Moment dramatique fictif a souligné la mort de Poupou (Sébastien Delorme) dans «District 31» et la comédienne Rachel Graton a obtenu le prix Personnage le mieux interprété pour son personnage d’Ève Garence dans «Portrait-robot».

«District 31», dont le tournage s’achevait vendredi, a aussi obtenu un autre prix, celui de la Zapette d’argent remise à Vincent-Guillaume Otis pour «la persévérance et la ténacité» du sergent-détective Patrick Bissonnette. C’est le comédien qui a joué dans le plus d’épisodes de la quotidienne de Luc Dionne, qui prend fin le 21 avril au terme de six saisons.

En tout, huit trophées Zapettes d’or ont été remis à l’issue d’un vote populaire, ainsi que trois Zapettes d’argent qui ont été attribuées par l’équipe de «C’est juste de la TV», dont c’était cette année la 15e saison à l’antenne. C’est d’ailleurs l’animatrice de ce rendez-vous d’ARTV, Anne-Marie Withenshaw, qui commandait Les Zapettes d’or, elle qui avait manqué le gala de l’an dernier après avoir contracté la COVID-19.

Plusieurs numéros sont venus ponctuer la cérémonie, dont le bien-cuit de l'humoriste Pascal Cameron, qui s'est moqué des panélistes.

En ouverture, on a utilisé l’agence Plan B et Alex Perron pour modifier certains événements liés au petit écran. Véronique Cloutier a aussi causé la surprise quand on a dévoilé que c’est elle qui se cachait pendant tout ce temps dans le Bonhomme des Neiges de la série «La confrérie» de Noovo! Le Bonhomme des Neiges était en fait un clin d’œil à l’émission «Chanteurs masqués» qui a cartonné l’automne dernier à TVA. Plusieurs Véronique avaient été nommées alors qu'on cherchait qui se cachait dans la mascotte «masquée», mais c’était bien Véronique Cloutier.

Le gala Les Zapettes d’or 2022 était produit par URBANIA et présenté en direct sur ARTV depuis le Théâtre Paradoxe, à Montréal. «C’est juste de la TV» sera de retour en septembre pour une 16e saison.

Les lauréats du gala Les Zapettes d’or 2022:

- Moment croustillant (nouvelle catégorie) – La maladresse de Mélanie Maynard devant Patrick Huard à «La Tour»

- Moment télé utile – «Loto-Méno»

- Moment dramatique fictif – La mort de Poupou dans «District 31»

- Méchant de l’année – Samuel Trevail, interprété par Paul Ahmarani dans «Toute la vie»

- Personnage le mieux interprété – Ève Garance, interprétée par Rachel Graton dans «Portrait-robot»

- Révélation – Anthony Therrien, interprète de Félix dans «Les bracelets rouges» et de Ricardo dans «Six degrés»

- Éclat de rire – La crise de François dans «Le bonheur»

- Grand prix ça m’allume – «Les bracelets rouges»

Trois prix Zapettes d’argent 2022 remis par l’équipe de «C’est juste de la TV»:

- Vincent-Guillaume Otis pour la persévérance et la ténacité du sergent-détective Patrick Bissonnette dans «District 31»

- Marie-Mai pour la personnalité aux looks en or qui font jaser tous les dimanches soirs

- Jason Roy Léveillée pour les prestations les plus renversantes dans notre télé cette année en tant que Dinde noire aux «Chanteurs masqués»

