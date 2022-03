Inflation: Desjardins «a les reins très solides»

Le Mouvement Desjardins est en bonne posture, malgré une hausse marquée de l’inflation qui se situe à 5,7% au Québec, une première depuis 1991.

«Le Mouvement Desjardins, avec 400 milliards d’actif et trois milliards d’excédent, a les reins très très solides. Ce n’est pas la première période économique en 122 ans qui est un peu plus turbulente, donc il n’y a pas d’inquiétude à ce niveau-là», a expliqué le président et chef de la direction, Guy Cormier.

En 2021, le Mouvement Desjardins a obtenu des gains considérables, selon son président.

«C’est une excellente année chez Desjardins, notre croissance de membres est de 82 000 de plus dans les secteurs de l’entreprise et du particulier, 150 000 nouveaux clients au niveau de nos compagnies d’assurance de dommages», a-t-il dit.

Avec des excédents de près de 3 milliards $, la coopérative pourra donc retourner plus d’un demi-milliard $ en ristournes, en dons et en commandites, a ajouté M. Cormier.

Retour sur le budget Girard

Questionné sur le sujet, Guy Cormier s’est dit très satisfait du dernier budget provincial. «De voir qu’on est capable d’injecter autant d’argent dans la santé, qui est un réel besoin, de voir qu’on est capable d’injecter autant d’argent dans l’éducation, qui est un réel besoin, moi ça me rassure comme citoyen», a-t-il notamment mentionné en ajoutant que c'était les efforts des cinq ou six dernières années qui avaient permis de telles annonces.

En ce qui a trait au 500$ offert à un grand nombre de contribuables, le président de Desjardins estime que le sujet a dû faire l’objet de bien des débats au sein du ministère des Finances. «On veut aider le plus de gens possible, puis en même temps, on sait qu’en retournant de l’argent, ça peut stimuler peut-être une augmentation de la consommation. À tout prendre, je pense qu’il y a vraiment des gens qui ont besoin d’argent actuellement. Je pense que ça les [aidera] vraiment ces personnes-là», a conclu Guy Cormier.

