Intoxication: sauriez-vous quoi faire?

Connaissez-vous les produits et toxines les plus souvent impliqués dans les intoxications animales ? Sauriez-vous quoi faire si votre animal s’intoxiquait accidentellement avec un produit quelconque ? Avec la semaine nationale de la prévention des intoxications animales qui s’achève, quoi de mieux que d’en parler.

Chaque année, l’Animal Poison Control Center (APCC), un des deux gros centres antipoison nord-américains pour animaux qui gère les appels au sujet des intoxications animales, fait des rapports forts intéressants.

Ainsi, en 2021, l’APCC a reçu pas moins de 401 000 appelants, principalement des propriétaires d’animaux de compagnie, mais aussi des médecins vétérinaires traitants, et leur a fourni de précieux conseils lors d’intoxication.

Agir avec vos animaux comme s’ils étaient de jeunes enfants

L’APCC identifie aussi la liste des 10 produits toxiques les plus couramment impliqués dans les intoxications chez les animaux. Il est toujours utile de s’y intéresser, car cela nous rappelle qu’il faut être prudent avec nos animaux autant qu’on le serait avec des enfants.

Quand on a des animaux, on se doit de garder la maison ou le lieu d’hébergement exempt de dangers. Avec eux, les accidents et les intoxications sont si vite arrivés. Un peu de laisser-aller dans la maison, un simple oubli de votre part ou quelques secondes d’inattention et votre animal pourrait facilement se mettre les pieds (ou les pattes !) dans les plats. Les produits potentiellement toxiques doivent être bien rangés, hors de portée et à l’abri des gros museaux. Allez ! On range et on ne laisse rien traîner ! Mieux vaut prévenir que guérir. Cela étant dit, voici les recommandations de base à suivre en cas d’intoxication chez les animaux, juste au cas.

Que faire ?

Séparez l’animal de la source toxique et sécurisez les lieux pour éviter d’autres contacts avec le produit ;

Assurez-vous que votre animal est en sécurité, qu’il respire et qu’il agit normalement ;

Recueillez un échantillon du produit ingéré ou le contenant du produit pour analyses subséquentes avec votre médecin vétérinaire ;

Appelez immédiatement votre médecin vétérinaire. Si celui-ci n’est pas en mesure de vous aider, il vous recommandera à qui de droit ;

Ne donnez surtout pas d’antidote maison, car vous pourriez empirer les choses ;

Ne tentez pas de faire vomir l’animal sans le consentement de votre médecin vétérinaire, car vous pourriez empirer les choses ;

Deux centres antipoison nord-américains pour animaux peuvent aussi aider. Notez qu’il y a des frais pour ces appels. (www.aspca.org et www.petpoisonhelpline.com)

Top 10 des produits toxiques chez les animaux en 2021

1. Médicaments humains en vente libre

2. Médicaments humains sous ordonnance

3. Aliments humains

4. Chocolat

5. Fleurs et plantes

6. Produits ménagers

7. Produits et médicaments vétérinaires

8. Poisons à rat (rodenticides)

9. Insecticides

10. Produits de jardinage (fertilisants, poudres d’os ou de sang, etc.)