Jeff Petry sur la touche

Le défenseur du Canadien de Montréal Jeff Petry sera absent des patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour une période indéterminée en raison d’une blessure au bas du corps.

• À lire aussi: Le Rocket de retour dans la colonne des victoires

C’est ce qui a été annoncé samedi, quelques heures avant le match du Tricolore contre les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.

Petry était du dernier affrontement des siens jeudi, un revers de 4 à 3 contre les Panthers de la Floride. Il a quitté ce duel en troisième période.

Le vétéran de 34 ans connait une saison 2021-2022 difficile. En 57 rencontres, il a récolté quatre buts et 12 mentions d’aide pour 16 points. Il a également maintenu un différentiel de -10.

Lagesson en profite

C’est William Lagesson qui prendra la place de Petry dans la formation du Canadien. Il s’agira de son premier match dans l’uniforme de la Sainte-Flanelle.

Ce dernier a acquis dans l’échange qui a envoyé Brett Kulak aux Oilers d’Edmonton lundi dernier. L’arrière de 26 ans compte 57 parties d’expérience dans la LNH.

«Je m’attends à voir un gars qui se défend bien, qui fait une bonne première passe et qui bloque des lancers, a indiqué l’entraîneur-chef par intérim du CH, Martin St-Louis. Il nous amène un petit peu d’expérience. Nous allons voir ce qu’il peut faire.»

«Je veux jouer mon style de jeu, a déclaré Lagesson. Je vais jouer avec ardeur et être bon dans ma zone. Il faut que mise sur mes forces et je vais essayer de faire du mieux que je le peux.»

Des nouvelles des blessés

Par ailleurs, Kale Clague s’est exercé avec un gilet de joueur régulier en matinée. Le défenseur de 23 ans n’a pas joué depuis le 9 mars, et ce, en raison d’une blessure au haut du corps. Il ne sera toutefois pas du match contre la formation de la Ville Reine.

Obtenu des Kings de Los Angeles via le ballottage en décembre dernier, Clague a amassé un but et une aide en 23 parties avec le CH cette saison.

De plus, le Canadien a indiqué que les attaquants Brendan Gallagher et Ryan Poehling n’accompagneront pas leurs coéquipiers pour le déplacement prévu en soirée en vue du prochain voyage du club.

Le Bleu-Blanc-Rouge a rendez-vous avec les Devils au New Jersey dimanche, avec les Panthers en Floride mardi, avec les Hurricanes en Caroline jeudi et avec le Lightning à Tampa Bay samedi.