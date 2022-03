Kyïv affirme que Washington n’a «pas d’objection» au transfert d’avions de combat polonais

Les États-Unis ont assuré à Kyïv qu’ils n’avaient «pas d’objection» au transfert d’avions de combat polonais à l’Ukraine, a affirmé samedi le ministre des Affaires étrangères ukrainien dans un message écrit transmis à l’AFP.

«Les États-Unis nous ont assuré qu’ils n’avaient pas d’objection au transfert des avions», a écrit Dmytro Kouleba, qui a rencontré dans la matinée le président américain Joe Biden, en visite en Pologne. «La balle est maintenant dans le camp de la Pologne», a-t-il ajouté.

«Nous étudierons cette question plus en détail dans nos conversations avec nos collègues polonais pour entendre leur position, mais je veux être clair : l’Ukraine a un besoin critique de plus d’avions de combat», a-t-il poursuivi.

«Nous en avons besoin pour trouver un équilibre dans le ciel et empêcher les Russes de commettre plus de crimes de guerre, de lancer plus de bombes sur nos villes, et de tuer plus de civils», a-t-il expliqué, disant espérer que cette question soit «résolue le plus vite possible».

M. Kouleba et le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov se sont entretenus samedi matin avec le président américain à Varsovie, en marge de leur rencontre avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Le 8 mars, prenant visiblement de court les États-Unis, la Pologne avait annoncé être «prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein (en Allemagne) et à les mettre à la disposition du gouvernement des États-Unis», pour qu’ils soient ensuite remis à l’Ukraine.

Washington avait d’abord jugé que cette offre n’était pas «viable». Le lendemain, le Pentagone avait définitivement rejeté cette proposition.

«Nous jugeons que l’ajout d’appareils à l’inventaire ukrainien n’est pas susceptible de changer de manière importante l’efficacité de l’armée de l’air ukrainienne vis-à-vis des capacités russes» dans les airs, avait déclaré John Kirby, le porte-parole du Pentagone.

En outre, «les services de renseignement estiment que le transfert (d’avions) Mig-29 à l’Ukraine pourrait être perçu comme une surenchère (au conflit) et pourrait entraîner une réaction russe importante qui augmenterait la perspective d’une escalade militaire avec l’OTAN», avait-il fait valoir.

