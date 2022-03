La délicieuse magie du passetougrain

Encore aujourd’hui perçu comme un vin de seconde qualité, le passetoutgrain peut donner de belles surprises.

Représentant près de 700 hectares sur l’aire d’appellation Bourgogne – qui fait, elle plus de 27 000 hectares – l’AOC passetoutgrain (qu’on peut retrouver sous plusieurs orthographes) a la particularité de pouvoir utiliser les deux cépages rouges de bourgogne : pinot noir et gamay. Ils sont habituellement mélangés après la récolte, de sorte qu’on les vinifie ensemble. Se sont essentiellement des vins de soif que l’on doit boire rapidement afin de profiter de l’éclat fruité de jeunesse. C’est le cas avec le vin suivant qui vient de faire un retour, pour notre plus grand plaisir, dans plus de 150 succursales de la SAQ.

Buvez moins. Buvez mieux.

Thibault Liger-Belair, Les Deux Terres 2018, Bourgogne, France 28,20 $ - Code SAQ 14556190 – 13 % - 2,1 g/L

Photo Patrick Désy

Excellent producteur installé à Nuits-Saint-Georges qui a toujours à cœur les vins du Beaujolais, d’où l’idée de cette cuvée « passetoutgrain » qui assemble 85% de gamay provenant des crus de Chénas, Fleurie et Moulin-à-Vent à 15 % de pinot noir provenant essentiellement des Hautes Côte de Nuits. Dans le verre, on devine un nez immédiatement charmeur et explosif. Des notes de cerises, d’herbes et une pointe ferrugineuse. En bouche, le vin est à la fois léger et velouté avec un moelleux qui remplit le palais. Belle longueur et beaucoup de fraîcheur. Un vin de soif savoureux qui fera merveille avec un poulet grillé.

★★★ $$$