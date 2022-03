Le dernier président de la LNH n’est plus

Gil Stein, qui a été le cinquième et dernier président de la Ligue nationale de hockey (LNH), s’est éteint à l’âge de 94 ans.

C’est ce qu’a indiqué le circuit Bettman, vendredi.

Stein a été le président et chef de la direction de la LNH entre juin 1992 et juillet 1993.

C’est sous sa gouverne que la ligue a ajouté les Mighty Ducks d’Anaheim et les Panthers de la Floride comme équipe d’expansion.

Le natif de Philadelphie a été le dernier homme à occuper les fonctions de président de la LNH, puisque le circuit a changé sa façon de faire en embauchant Gary Bettman à titre de commissaire en 1993. Stein a d’ailleurs été l’un de ses conseillers avant de prendre sa retraite en octobre 1993.

«Fier citoyen de Philadelphie, Stein a été procureur général adjoint de la ville avant de se joindre à l'organisation des Flyers et d'éventuellement devenir vice-président principal et chef de l'exploitation de l'équipe. Il a ensuite passé 15 ans comme vice-président de la LNH et conseiller général, avant de prendre la relève comme président de la Ligue en 1992. En 1993, Stein a reçu le trophée Lester Patrick pour son dévouement exceptionnel envers le hockey aux États-Unis», a indiqué Bettman dans un communiqué.

«Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses nombreux amis et à tous ceux qui ont travaillé avec lui dans le monde du hockey.»