Le Drakkar veut rebondir contre les Saguenéens

Battu à ses deux récentes sorties à domicile, le Drakkar de Baie-Comeau tentera de secouer sa torpeur, dimanche après-midi, lorsqu’il recevra la visite des Saguenéens de Chicoutimi.

Victimes de revers de 6-3 et 4-0, jeudi et vendredi derniers, sur la glace du centre Henry-Leonard, les membres de l’équipage chercheront à renouer avec le chemin gagnant avant de reprendre la route au cours des prochains jours.

Blanchi pour la quatrième fois cette saison, vendredi, les Nord-Côtiers n’ont pas disputé une mauvaise rencontre, mais ont affronté un gardien (Jacob Goobie) en grande forme devant le filet des Voltigeurs de Drummondville.

Les Vikings du navire ont tiré 37 fois dans cette cause perdante. « Les joueurs ont provoqué beaucoup d’occasions en attaque et les chances de marquer étaient là. C’est de cette façon qu’il faut aborder le prochain match et répéter les choses que l’on fait bien », a précisé l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Opposés à ces mêmes Voltigeurs, samedi après-midi à Chicoutimi, les Saguenéens détenaient, avant le futur affrontement, une priorité de trois points sur leurs adversaires de dimanche.

«Évidemment qu’on parle d’un match de quatre points et la course sera serrée pour une place en séries jusqu’à la toute fin. Le calendrier est très chargé et l’important est vraiment d’y aller d’un match à la fois», a répété le dirigeant.

Malgré les deux récentes défaites, le Drakkar a connu des bons moments avec six victoires à ses dix dernières parties. «Cette belle poussée nous a permis de rattraper et de se rapprocher de certains clubs au classement et c’est loin d’être terminé», a ajouté le pilote qui fera confiance au vétéran Olivier Adam devant le filet.

En bref

Privé de grands et gros défenseurs comme Marc-Antoine Mercier, Émile Chouinard (les deux sont blessés) et Étienne Arseneau (suspendu), les patineurs baie-comois devront également en faire plus sur leur implication physique sur la patinoire...Il s’agira du sixième affrontement entre les deux grands rivaux de la division Est. Jusqu’à présent, les Bleus ont eu le meilleur dans trois cinq premiers duels.

