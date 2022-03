Les Allemands chéris des Québécois

Entre le public québécois et le duo allemand Milky Chance, ce fut le coup de foudre à la sortie de leur succès planétaire Stolen Dance, et, presque dix ans plus tard, la relation ne donne aucun signe d’essoufflement.

Retour à l’été 2015. En pleine tournée nord-américaine, Clemens Rehbein, Philipp Dausch et Antonio Greger (leur musicien de tournée de l’époque, remplacé depuis par Sebastian Schmidt) avaient rendez-vous pour la première fois avec leurs admirateurs de Québec, au parc de la Francophonie, lors de la soirée de clôture du Festival d’été.

C’était la folie. Plusieurs heures avant l’ouverture des portes, d’interminables files d’attente s’étaient formées dans les rues autour du parc.

À part Rammstein sur les plaines d’Abraham et la top-modèle Claudia Schiffer aux Galeries de la Capitale, rares sont les artistes en provenance d’Allemagne qui ont causé une telle frénésie à Québec.

« C’était irréel, se souvient Clemens Rehbein, lors d’une conversation récente avec Le Journal. Donner des concerts en Amérique du Nord pendant trois mois était une expérience complètement malade. C’est la plus grosse tournée que nous avons faite. »

Des projets avec Charlotte

Après ce premier contact fructueux avec les Québécois, Milky Chance n’a jamais trop espacé ses visites et, quelques mois après leur récent passage au MTelus de Montréal, ils seront sur le plateau de Star Académie, dimanche soir.

Ce sera l’occasion, confie le chanteur et guitariste, de partager en coulisses leur expérience du show-business avec les participants au concours musical télévisé.

Ils pourront aussi profiter de ce séjour montréalais pour renouer avec leur amie Charlotte Cardin, qui les avait rejoints sur scène en décembre dernier, à Montréal.

« On s’est rencontrés à Berlin, l’an passé je crois, et on a commencé à se tenir ensemble. À chaque fois que nous sommes à Montréal, on va au resto », confie Clemens Rehbein.

Cette amitié va-t-elle déboucher sur une collaboration professionnelle ? À entendre l’Allemand se mordre les lèvres au bout de son cellulaire, on peut penser que oui.

« Peut-être, dit-il en riant nerveusement. Je ne veux rien divulgâcher, mais il y a de petites chances... »

Un album cette année

Ce qui est certain, c’est qu’un nouvel album de Milky Chance est en préparation et que le groupe souhaite le lancer d’ici la fin de l’année.

Le projet est très avancé et le flamboyant extrait Synchronize, disponible depuis le 9 mars, en donne un avant-goût. Milky Chance continue de miser sur son mélange de folk et d’électro, mais sur un rythme beaucoup plus élevé qui donne franchement le goût de faire la fête.

« On a monté le BPM. C’est plus dansant, moins relax », dit Clemens Rehbein. Il reste à voir si les Allemands, connus pour leurs mélodies décontractées, garderont le même rythme soutenu pendant tout un album.