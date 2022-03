«Les juges n’étaient pas assis à la bonne place», selon Bouchard

«Le juge qui avait une fiche de 97-93 contre moi, il devait regarder une belle fille dans les estrades, parce qu’il n’a certainement pas vu le même combat que moi.»

Le verdict nul de Sébastien Bouchard (19-2,-1 8 K.-O.) à son premier combat depuis plus d’un an lui a laissé un goût amer dans la bouche. Les fiches des juges ont été de 93-97, 96-94 et 95-95. Après un lent début de combat, le pugiliste de Québec est convaincu qu’il méritait un meilleur sort contre Ricardo Lara (22-9-1, 10 K.-O.).

Le Mexicain s’est tourné la tête plusieurs reprises à partir du 6e round, lorsque Bouchard le ruait de coups. Le Québécois croit que son adversaire voulait le disqualifier.

«Lara ne voulait pu se battre à la fin, a dit Sébastien Bouchard. On le voyait clairement J’avais l’air du gars qui voulait le frapper derrière la tête, mais il n’arrêtait pas de se tourner [...]. Après quatre rounds, mes coachs lui ont dit d’embarquer dans ses bottines et de le passer par-dessus les câbles.»

«J’ai gagné un round dans les six premiers et toute la fin du combat, estime Bouchard. Tu peux calculer ça comme tu veux, c’est six à quatre pour nous. Les juges n’étaient pas assis à la bonne place.»

Déception

Le pugiliste de 34 ans aurait aimé être plus physique dès le départ. Il souhaitait battre son adversaire en le gardant à distance, avant de se raviser dans la deuxième portion du combat.

«Je vais mâcher mes mots, mais je crois que j’aurais pu facilement me sauver avec la victoire, a dit Bouchard [...]. On s’est fait surprendre par la vitesse de Lara au début. L’atmosphère était super. J’aurais aimé livrer un meilleur début de combat.»

Un sentiment incroyable

Photo courtoisie, Groupe Yvon Michel

De son côté, la Trifluvienne Marie-Pier Houle (6-0-1, 2 K.-O.) a été en contrôle du début à la fin contre Valentina Keri (5-6, 0 K.-O.).

«Au premier et au deuxième round, j’ai reçu une droite qui m’a rappelé que ce serait une bonne idée que je me relève les mains, a lancé Houle en riant. J’ai ensuite essayé de l’attaquer au corps et je suis contente de la tournure des événements.»

Houle a reçu une ovation de plus de 2500 spectateurs avant son combat. Elle n’oubliera pas ce moment.

«Le feeling de la foule était incroyable, s’est exclamée la femme de 31 ans. Après avoir boxé à huis clos il y a un mois, je me suis retrouvée devant une foule déchaînée. Je suis vraiment contente et j’espère que les gens vont continuer de répondre à l’appel.»

Houle veut affronter une pugiliste de qualité pour son prochain combat : Kandi Wyatt.

«C’est une fille de l’Alberta qui perdu un combat de Championnat du monde récemment, informe Houle. Elle a été suspendue. Je n’ai donc pas pu l’affronter vendredi. C’est la prochaine sur ma liste.»

Les Québécois Alexis Barrière (5-0-0, 4 K.-O.) et Petar Gavrilovic (2-0-0, 0 K.-O.) ont également savouré la victoire lors du gala organisé par le Groupe Yvon Michel (GYM) à Trois-Rivières.