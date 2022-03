Opération routière importante pour sécuriser les routes québécoises

Deux personnes ont été arrêtées et plus de 400 constats d’infraction ont été donnés vendredi lors d’une opération routière d’envergure sur l’autoroute Jean-Lesage, entre la frontière du Québec et de l’Ontario, jusqu’à la ville de Rivière-du-Loup.

Plus de 414 constats d'infractions ont été remis lors de cette opération, dont 229 pour des excès de vitesse, selon un communiqué de la Sûreté du Québec (SQ).

Deux personnes ont également été arrêtées, l'une pour cause de stupéfiants et l'autre pour supposition de non-respect des conditions de probation.

Cette opération fait partie d'une stratégie plus large, «La vie humaine, au cœur de nos actions», qui vise à rendre les routes québécoises, les sentiers et les cours d'eau plus sécuritaires pour tous.

L’objectif est de «de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques», a indiqué la SQ.