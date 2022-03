Parcours télé des nommés

Il y a eu pendant longtemps un clivage entre le petit et le grand écran. Pourtant, il n’est pas rare que des stars de cinéma aient fait leurs débuts à la télé. Et, depuis quelques années, avec l’avènement de chaînes câblées et d’écoute en rafale qui ont donné naissance à des séries de qualité hautement regardées, certaines grandes stars trouvent plaisir à se faire voir au petit écran. En cette fin de semaine où tous les regards sont tournés vers la crème des films de l’année à Hollywood, jetons un œil au parcours télé des trois animatrices des Oscar et aux nommés qui s’y sont distingués.

Les animatrices de la soirée

Amy Schumer

Humoriste, actrice et scénariste, c’est en participant à la compétition Last Comic Standing en 2007 sur NBC qu’Amy s’est fait connaître du grand public. En 2013, elle est la vedette d’Inside Amy Schumer qu’elle a créé, coproduit et coécrit sur la chaîne Comedy Central. Elle y restera pendant trois saisons récoltant plusieurs nominations aux Emmy et remportant le prix de la meilleure série à sketches en 2015. Si le cinéma l’a happé depuis, 2022 marque son retour au petit écran. Sa nouvelle série Life & Beth est sortie la semaine dernière sur Hulu et devrait débarquer sous peu au Canada sur Disney+.

Regina Hall

Révélée par la franchise Scary Movie au début des années 2000, Regina a souvent fait le saut à la télé. Personnage récurrent d’Ally McBeal puis de Law and Order : Los Angeles et Black-ish, l’actrice s’est avérée particulièrement troublante dans le rôle de Carmel Schneider dans la série menée par Nicole Kidman Nine Perfect Strangers offerte récemment sur Amazon Prime. Elle a aussi été l’une des vedettes de la comédie noire Black Monday qui a connu trois saisons sur Showtime.

Wanda Sykes

C’est en travaillant pour The Chris Rock Show que l’humoriste, actrice et scriptrice s’est démarquée. En 1999, elle remportait même un Emmy. Cinq ans plus tard, le magazine Entertainment Weekly la nommait dans son palmarès les 25 artistes les plus drôles des États-Unis. Elle est depuis 2001 de la distribution de Curb Your Enthusiasm sur HBO et de celle de Black-ish sur ABC depuis 2015. Elle prête régulièrement sa voix à des séries animées populaires.

Les acteurs

Denzel Washington

The Tragedy of Macbeth

Avant de devenir la grande star du cinéma que l’on connaît, l’acteur a joué dans les six saisons de la populaire série St. Elsewhere sur NBC. Il incarnait un des rôles principaux, le Dr Philip Chandler. Campée dans un hôpital universitaire sans envergure de Boston où l’on suit les aléas de la vie et du travail des médecins, cette série a remporté 25 Emmy et rallié jusqu’à 22 millions de téléspectateurs.

Will Smith

King Richard – Au-delà du jeu

Difficile de détacher l’acteur, producteur et rapper du Fresh Prince of Bel-Air qui l’a hissé parmi les artistes les plus puissants de Hollywood. Il en était la tête d’affiche pendant six saisons. Nous sommes en 1990. La série connaîtra d’ailleurs un « reboot » dont il est le producteur. La comédie de NBC dans laquelle il campe un gentil bum de Philadelphie qui se retrouve à vivre chez son riche oncle à Bel-Air est un succès immédiat et lui permet de développer son jeu.

Benedict Cumberbatch

Le pouvoir du chien

Acteur de théâtre émérite, bien qu’il ait été en demande au grand écran, Benedict n’a pas boudé son plaisir en incarnant le mythique Sherlock Holmes dans la série Sherlock de la BBC diffusée de 2010 à 2017 et acclamée par la critique. Ce personnage aurait même donné un élan supplémentaire à sa carrière internationale.

Andrew Garfield

Tick, Tick... Boom !

et

Javier Bardem

Being the Ricardos

sont aussi nommés dans cette catégorie.

Les actrices

Jessica Chastain

Dans les yeux de Tammy Faye

Actrice et productrice très en vue, Jessica a fait quelques apparitions dans des séries à ses débuts, mais le cinéma l’a adoptée rapidement et a comblé tout son temps. En 2021, elle accepte de remplacer Michelle Williams dans le « remake » de Scenes from a Marriage aux côtés d’Oscar Isaac, une minisérie en cinq épisodes d’une grande charge émotive de HBO.

Olivia Colman

Poupée volée

Cette actrice britannique navigue dans les univers ciné et télé depuis ses débuts. Elle a été à l’affiche de la série Peep Show de Channel 4 inédite chez nous pendant sept saisons. Nous l’avons remarquée alors qu’elle incarnait la sergente-détective Ellie Miller dans Broadchurch. Plus récemment elle était la belle-mère de Fleebag. Et elle a marqué nos esprits en campant la reine Elizabeth II dans les saisons 3 et 4 de The Crown sur Netflix. Elle est aussi de la minisérie atypique Landscapers sur HBO.

Nicole Kidman

Being the Ricardos

L’actrice et productrice est le parfait exemple qu’il n’y a plus de snobisme entre le petit et le grand écran. Après plusieurs apparitions en début de carrière, Nicole a reconnecté avec la télé 30 ans plus tard grâce à Jean-Marc Vallée dans Big Little Lies sur HBO. Suivront Top of the Lake : China Girl de Jane Campion pour la BBC puis The Undoing à HBO et Nine Perfect Strangers sur Hulu. On peut dire que depuis cinq ans, la star est aussi active sur le petit que le grand écran.

Kristen Stewart

Spencer et

Penélope Cruz

Mères parallèles sont aussi nommées dans cette catégorie.

Les acteurs de soutien

J.K. Simmons

Being the Ricardos

Cet acteur a passé une grande partie de sa carrière à la télévision. Pour plusieurs, il reste le Dr Emil Skoda dans Law and Order qu’il a incarné de 1994 à 2010. Il a aussi joué les détenus dans Oz de 1997 à 2003 en plus d’avoir tenu l’affiche de The Closer de 2005 à 2012. Récemment, il était de la saison 4 de Goliath, un thriller judiciaire de David E. Kelley. Il prête souvent sa voix à des personnages de séries animées.

Ciaran Hinds

Belfast

L’acteur irlandais à la longue feuille de route s’est démarqué dans quelques séries d’envergure. Il était le Jules César de Rome et a incarné Mance Rayder dans la série déjà culte Game of Thrones entre 2013 et 2015. En 2022, son nom apparaîtra aux génériques de trois séries anglaises : Kin, The Dry et The English.

Jesse Plemons

Le pouvoir du chien

C’est enfant qu’il a fait ses débuts dans différentes séries. Adulte, il s’est démarqué dans la série sportive Friday Night Lights de 2006 à 2011 et dans Breaking Bad où il incarnait Todd Alquist. Il était aussi de la saison 2 de Fargo.

Troy Kotsur

Coda et

Kodi Smit-McPhee

sont aussi nommés dans cette catégorie.

Les actrices de soutien

Aunjanue Ellis

King Richard – Au-delà du jeu

Issue de Broadway, cette actrice s’est amusée à faire le saut de la télé au cinéma et inversement depuis trois décennies. Elle s’est fait connaître du grand public en incarnant la chef du Bureau d’Investigation de la Californie dans la série Mentalist puis dans NCIS : Los Angeles. Entre 2015 et 2017, elle campait Miranda Shaw dans Quantico sur ABC (CTV). Récemment, on a pu la voir dans la série d’horreur Lovecraft Country sur HBO.

Kirsten Dunst

Le pouvoir du chien

La télévision est arrivée tard dans le parcours de cette actrice qu’on a vue au grand écran en bas âge. Il y a eu quelques participations épisodiques, mais il faut attendre 2015 pour la voir dans la saison 2 de Fargo. En 2019, elle était la vedette de la série disjonctée On Becoming a God in Central Florida de Showtime où elle joue aux côtés de Théodore Pellerin.

Ariana DeBose,

Jessie Buckley

et Judi Dench

sont aussi nommées dans cette catégorie.