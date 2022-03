Plus gourmand, toujours aussi adorable

Trente ans, ça se fête. Kirby revient donc en force sur nos consoles Nintendo Switch ce week-end avec ce qui pourrait très bien être sa plus amusante aventure jamais entreprise. Difficile (lire : impossible) de ne pas sourire à pleines dents en prenant le contrôle de Kirby, ce petit héros rose bonbon de Nintendo. Après tout, il nous accompagne, bon an mal an, depuis désormais trois décennies, gardant son invariable bonne humeur. Bref, on en a passé, du bon temps, en sa compagnie. Et ce n’est visiblement pas sur le point de changer.

Cette fois-ci, notre vaillant héros se retrouve catapulté dans un monde abandonné par les humains, désormais tombé en ruines (pensez à une version édulcorée de The Last of Us) duquel il doit rescaper ses amis Waddle Dees. Encore une fois, c’est à l’aide de ses habiletés presque infinies qu’il y parviendra, car, rappelons-le pour les novices, ce petit bonhomme assimile les aptitudes de ses ennemis en les avalant.

Rien de bien nouveau sous le soleil, certes. Mais même si Kirby and the Forgotten Land ne réinvente en rien la formule classique, il réussit à la polir et la parfaire, la portant ainsi à son paroxysme.

Après tout, pourquoi chercher absolument à révolutionner une mécanique qui fonctionne parfaitement bien ? On risquerait ainsi de dénaturer notre cher Kirby, emblème d’une génération entière au même titre que Mario et Luigi.

Entre tradition et modernité

Mais s’il demeure fidèle à son essence, Kirby and the Forgotten Land apporte bel et bien son lot de nouveautés. Plus gourmand que jamais, notre héros ne se contente plus d’avaler ses ennemis. Cette fois-ci, il engloutit différents objets – certains d’une taille impressionnante, d’ailleurs – allant de la machine distributrice à la voiture, en passant par l’ampoule électrique, les gradins ou encore le bloc de casiers.

Certains d’entre eux lui confèrent des habiletés non négligeables en combat. En revanche, d’autres lui permettront de dévoiler des passages secrets, filer à vive allure ou encore atteindre de nouveaux sommets. Voilà des apports amusants qui viennent dynamiser l’expérience et augmenter le plaisir, déjà fort important.

Une autre nouveauté ? L’intégration de la 3D qui vient apporter une touche de modernité, aspect qui a souvent fait défaut dans les aventures précédentes de Kirby. Cependant, on aurait toutefois souhaité avoir une caméra plus coopérative et moins rigide.

N’empêche, le constat est évident. Notre Kirby adoré n’a pas pris la moindre ride. C’est donc avec joie qu’on le suit de nouveau dans son univers coloré, immensément créatif et délicieusement invitant.

Kirby and the Forgotten Land ★★★★☆

Disponible sur Nintendo Switch