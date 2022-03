À l’aube du 35e Téléthon qui aura lieu le 5 juin en direct du Théâtre Capitole, Opération Enfant Soleil est fier de m’annoncer le succès de son 2e Gran Fondo présenté samedi dernier.

Le plus grand défi de vélo virtuel au Québec, présenté par Familiprix et Desjardins, a permis d’amasser plus de 255 000 $ pour le mieux-être des enfants. En équipe ou en solo, sur un vélo fixé à une base d’entraînement et de façon virtuelle (photo), les participants ont été invités à parcourir tous ensemble une à trois étapes totalisant plus de 292 kilomètres et 1160 mètres de dénivelé. Le troisième Gran Fondo d’Opération Enfant Soleil est maintenant confirmé, et aura lieu en mars 2023.

Et les gagnants sont :

La Fondation Chevalerie Passion a procédé le 18 mars dernier, dans les bureaux de Dolbec International Inc., au tirage annuel d’un cellier de 90 bouteilles et de 5 autres prix secondaires (bouteilles de vin) totalisant une valeur de 5 000 $. Le premier prix, un cellier de 90 places et 12 bouteilles de vin, est revenu à Sabia Lévesque. Les autres gagnants sont : René Dupin, Bruno Fortin, Jacques Cloutier, Frédéric Saillant et Roger Guay. Ces tirages ont généré des profits de près de 17 000 $ versés à la Fondation Chevalerie Passion (photo), qui offre depuis 2005 un programme d’équitation thérapeutique et d’hippothérapie pour jeunes autistes.

Un autre sommet ?

Le Dr Paul Paquin, président du conseil d’administration d’AG-Bio Centre, m’annonce la nomination de Maxime Jean (photo) à titre de directeur général de l’incubateur-accélérateur d’entreprises. Connu et reconnu à travers le Québec comme aventurier (il a atteint le sommet du mont Everest le 16 mai 2004) et gestionnaire de haut niveau, Maxime Jean est formé en administration et a dirigé plusieurs organisations depuis le début de sa carrière. Directeur des opérations d’AG-Bio centre depuis les quatre dernières années, il connaît très bien l’Incubateur, sa mission et les grandes possibilités d’avenir de celui-ci. Dans les prochaines semaines, avec Maxime Jean, AG-Bio centre annoncera des changements dans son image de marque ainsi que la mise en place de nouveaux outils pour l’accompagnement des entreprises, qui seront bénéfiques pour le développement et l’amélioration de l’offre de l’incubateur lévisien. Bravo Maxime pour ta nomination !

En souvenir

Le 26 mars 2007. Jour d'élections au Québec. Le gouvernement libéral de Jean Charest (photo) devient minoritaire; l’ADQ de Mario Dumont (photo), avec ses 41 sièges, ravit le statut d’Opposition officielle au PQ d’André Boisclair (photo) qui détient la balance du pouvoir. Il s'agit du 1er gouvernement minoritaire au Québec depuis 1878 et également le plus petit pourcentage de votes accordé aux libéraux depuis la confédération.

Anniversaires

François Paradis (photo), député de Lévis (CAQ), et président de l’Assemblée nationale, 65 ans... Stéphanie Lapointe, gagnante de Star Académie 2004, 38 ans... Mathieu Gratton, humoriste québécois, 46 ans... Joachim Alcine, boxeur québécois d’origine haïtienne, 46 ans... Roch Voisine, chanteur québécois, 59 ans... Steven Tyler, chanteur américain (Aerosmith), 74 ans... Diana Ross, une chanteuse de soul, de pop et de rhythm and blues américaine, 78 ans.

Disparus

Le 26 mars 2021 : Carole Lavallée (photo), 67 ans, ancienne députée bloquiste, de 2004 à 2011, de l’ancienne circonscription de Saint-Bruno–Saint-Hubert, en Montérégie... 2020 : Mark Blum, acteur américain qui a travaillé au théâtre, au cinéma et à la télévision... 2018 : Darlene Cates, 69 ans, actrice américaine (Gilbert Grape)... 2016 : Jim Harrison, 78 ans, écrivain américain... 2015 : Luc Lachapelle, 61 ans, ancien arbitre de la LHJMQ durant 22 saisons... 2013 : Carmen Drapeau (Bédard), 83 ans, astrologue à la radio dans les années 1980 (CKCV)... 2011 : Geraldine Ferraro, 75 ans, 1re femme présentée par un grand parti à la vice-présidence des États-Unis.