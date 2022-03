«Un certain souvenir»: un voyage nostalgique qui fait du bien

La vie et l’œuvre de Michel Louvain, icône indéfectible de la musique et du star-système québécois, seront à l’honneur dans «Un certain souvenir», présenté en première sur les planches du Cabaret du Casino de Montréal, dans trois semaines.

• À lire aussi: «Un certain souvenir»: spectacle hommage à Michel Louvain

Ce n’est pas un spectacle de variétés à proprement dit, mais ce n’est pas non plus une comédie musicale, a expliqué Joël Legendre, qui assure la mise en scène, en entrevue à l’agence QMI. De l’ordre du spectacle musical et théâtral, l’histoire raconte comment quatre artistes issus d’une autre génération découvrent le bureau de Michel Louvain – plein à craquer d’archives personnelles –, sa musicographie, son époque et l’homme qu’il était.

D’une durée de 90 minutes, ce dernier est truffé de chansons popularisées par le chanteur de charme, mais aussi d’images d’archives et d’extraits de spectacle dans lesquels il se raconte. Le metteur en scène a aussi prévu des duos virtuels, notamment sur la pièce «Vous qui passez sans me voir» de Charles Trenet.

«À deux moments dans le spectacle, on va le voir chanter en duo avec les filles. Ç’a en est à faire frissonner. C’est tellement beau! J’ai choisi des extraits de quand il était plus jeune où sa voix était impeccable. Je pense vraiment que ce sera mémorable», a-t-il souligné, conseillant aux gens de s’apporter des mouchoirs.

Honneur et hommages

Approché par Martin Leclerc, le producteur de Michel Louvain, Joël Legendre, qui est le dernier à l’avoir mis en scène avant sa mort pour le spectacle «Noël, une tradition en chanson», a tout de suite accepté l’offre, voyant un excellent moyen de lui rendre hommage. Il a par ailleurs conçu la pièce en imaginant que le «crooner» y assisterait.

Sans dénaturer Michel Louvain, chaque chanteur qui joue dans le spectacle y va de sa couleur. Daniel Piché, le pianiste de Louvain, vient ensuite harmoniser les chansons pour que le «lead» vocal soit distribué en quatre, a expliqué Joëlle Lanctôt («Mamma Mia») à l’Agence QMI lors d’une répétition.

«Dès le départ, c’était clair qu’on n’irait pas dans l’imitation. Michel Louvain avait une façon particulière et bien à lui d’interpréter ses chansons, il se promenait beaucoup et prenait beaucoup de liberté, ce qui est assez difficile à imiter par la suite», a-t-elle ajouté.

«Mais c’est ce qui est intéressant pour nous. On peut se permettre de s’amuser et en même temps d’en faire quelque chose qui nous est propre, comme un vent de renouveau», a quant à lui fait savoir Matthieu Lévesque («Saturday Night Fever»), pour qui ce projet est plus une découverte que des retrouvailles.

Construit en sept tableaux, le public y découvrira et redécouvrira l’œuvre de Louvain, notamment à l’époque des cabarets, des chansons à prénoms («Sylvie», «Louise», «Linda»), devenues une marque de commerce, et par ses idoles Charles Trenet et Charles Aznavour.

Bryan Audet («Demain matin Montréal m’attend») et Suzie Villeneuve («Star Académie» et «La Voix») complètent la distribution.

«Un certain souvenir» sera présenté au Cabaret du Casino de Montréal du 12 au 16 avril, puis poursuivra une tournée pour laquelle une trentaine de dates ont été annoncées.

À VOIR AUSSI