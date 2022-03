Un grenache délectable

Si vous aimez les vins rouges gourmands ET de grande soif, surveillez de très près l’arrivée imminente du Poignée de Raisins sur les tablettes.

Domaine Gramenon, Côtes du Rhône 2020, Poignée de Raisins, France

29,10$ – Code SAQ 14827615 – 14% – 1,2 g/L – Biodynamie

Michèle Aubèry-Laurent et son fils Maxime François cultivent leurs vignes en bio à 350 m d’altitude, sur les coteaux et le plateau de Gramenon, dans la Drôme, tout au nord de la partie sud de la vallée du Rhône. Leurs vins se distinguent par leur grain velouté irrésistible, doublé de fraîcheur et de salinité.

Cette cuvée est issue des jeunes vignes (de 4 à 30 ans) de grenache et de cinsault du domaine, vendangés à la main, partiellement éraflés, macérés durant 15 jours en cuve de ciment brut, fermentés sans sulfites, avec les levures indigènes. Et dans le verre? Un goût de rêve! Il y a longtemps qu’un vin du sud de la vallée du Rhône m’avait procuré un tel plaisir.

L’attaque en bouche est souple, leste et guillerette; le vin danse sur les papilles, les enrobant au passage de tanins suaves, veloutés et pourtant croquants. Et les saveurs: pures, complexes, affriolantes et longues. Un pur délice, je vous dis! Si vous aimez les vins rouges gourmands ET de grande soif, surveillez de très près son arrivée imminente sur les tablettes.