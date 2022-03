Une plongée dans le monde de la précarité

Dans Ouistreham, le nouveau film de l’écrivain et cinéaste français Emmanuel Carrère, Juliette Binoche se glisse dans la peau d’une romancière qui infiltre une équipe de femmes de ménage d’un ferry dans le but d’écrire un livre sur le travail précaire. Jugeant nécessaire que cette histoire soit portée à l’écran, l’actrice a dû faire preuve de ténacité pour que le projet se concrétise.

La première tâche de Juliette Binoche a été de convaincre Florence Aubenas, l’autrice du livre qui a inspiré le film, de la pertinence d’adapter son récit autobiographique au cinéma. Malgré les propositions de plusieurs producteurs, Florence Aubenas s’était toujours montrée réticente à l’idée de céder les droits d’adaptation de son œuvre publiée en 2010.

« Florence [Aubenas] n’avait pas le désir que son livre soit adapté en film », explique l’actrice de 58 ans dans un entretien téléphonique accordé au Journal la semaine dernière.

« Elle jugeait que l’expérience du livre et son succès étaient suffisants. Elle avait peut-être aussi un sentiment de culpabilité par rapport au fait qu’elle a obtenu beaucoup de succès en racontant l’histoire de ces gens en situation de précarité. Mais quand je l’ai appelée, j’ai insisté sur le fait que le sujet la dépassait et que c’était important de montrer la réalité de ces gens, des invisibles qu’on évite et qu’on ne regarde pas.

« Pendant notre discussion, Florence a indiqué que si Emmanuel Carrère (La moustache) acceptait d’adapter son livre, elle serait prête à accepter. J’ai donc appelé Emmanuel et même s’il était très occupé à ce moment-là, il a accepté, puis le projet a fait boule de neige. Ça n’a pas été simple de convaincre tout le monde, mais je n’ai pas lâché le morceau (rire) ! »

Ouistreham raconte l’histoire de Marianne Winckler (Juliette Binoche), une écrivaine reconnue, qui s’installe incognito dans la région de Caen afin d’infiltrer l’univers des travailleurs précaires, sujet qu’elle souhaite aborder dans son prochain livre.

Marianne se fera embaucher comme femme de ménage au sein de l’équipe d’entretien de nuit d’un ferry faisant la navette entre Ouistreham, en Normandie, et Portsmouth, en Angleterre. En côtoyant ces travailleuses de l’ombre, elle se liera d’amitié avec Christèle (Hélène Lambert), une jeune maman qui peine à joindre les deux bouts.

Recherche de vérité

Par souci d’authenticité, Emmanuel Carrère a confié la plupart des rôles de femmes de ménage de son film à des actrices non professionnelles qui ont déjà exercé ce type d’emploi dans la vraie vie. Juliette Binoche dit avoir été acceptée rapidement dans le groupe.

« J’ai tout de suite senti qu’elles étaient heureuses de m’accueillir, relate Juliette Binoche. Pour le bien du film, on a fait en sorte qu’elles soient à l’aise et que je me sente incluse dans le groupe. Il faut dire que je suis arrivée sur le plateau dans un état de vulnérabilité. J’étais épuisée, parce que j’avais une grippe, et que mon père était malade. Je me suis servie de cet épuisement et de cet état d’esprit pour incarner mon personnage. »

Dans le film, certaines femmes de ménage se sentent trahies en apprenant que Marianne leur a menti en se faisant passer pour une personne en situation de précarité. Juliette Binoche dit comprendre cette réaction, même si elle juge la démarche journalistique de son personnage louable.

« Elle fait ce mensonge pour pouvoir mieux raconter la vérité, souligne-t-elle. Moi-même, en tant qu’actrice, il m’est arrivé d’infiltrer des milieux pour me préparer pour des rôles. Pour Les Amants du Pont-Neuf (en 1991), par exemple, j’avais passé du temps avec des personnes sans-abri pour expérimenter ce que c’est de dormir dans la rue. Pour Camille Claudel 1915, j’ai aussi passé du temps avec des personnes handicapées intellectuellement. J’ai aussi besoin de cette expérience physique, cellulaire et émotionnelle pour me mettre dans la peau d’un personnage. »

Ouistreham a pris l’affiche vendredi.