Affluence en hausse dans des restaurants

Des restaurateurs de la région ont vu leurs réservations « doubler » depuis le retrait de plusieurs mesures sanitaires dans les lieux publics il y a deux semaines.

« Il y a une hausse [de réservations], c’est incroyable. On doit même refuser des gens parfois », explique Steeve Doddridge, gérant du Resto-Bar Le Commandant, à L’Ancienne-Lorette.

Par exemple, lors du service de dimanche matin, le restaurant a accueilli environ 220 clients, soit le double d’avant la levée des mesures.

Rive-sud

C’est le cas du restaurant Blaxton aussi, à Saint-Romuald, qui reçoit désormais 275 clients au lieu de 150 les jeudis, « en plus des passants qui n’ont pas réservé ».

La directrice des opérations des franchises Blaxton à Québec, Manon Couturier, souligne que l’affluence va bon train dans les succursales depuis la levée du passeport vaccinal.

Réservations de groupes

Il y a deux semaines, les Québécois ayant reçu moins de deux doses représentaient alors un peu plus de 10 % de l’ensemble de la population.

La hausse de réservations s’explique aussi par le retour des groupes sans limites imposées.

Auparavant, les restaurateurs devaient respecter le maximum de 10 clients par table et jusqu’à trois bulles familiales.

« À tous les jours, on a des groupes de 50. Ça appelle pour juin, mai, avril. Les gens veulent leurs regroupements qu’ils n’ont pas eus. C’est beaucoup des partys de famille et d’employés », remarque M. Doddridge.

En plus de la hausse considérable de réservations, la file d’attente est réduite à l’entrée, maintenant que le passeport sanitaire n’est plus imposé.

« Le VaxiCode, c’était beaucoup d’informations. Ça faisait parfois la file à n’en plus finir », ajoute-t-il.

Retour à la normale

Les clients sont également moins « stressés », puisqu’ils peuvent aller rejoindre leurs proches directement à la table sans attendre pour se faire vérifier.

« Les gens sont beaucoup plus réceptifs et compréhensifs. On s’en va vers quelque chose de vraiment mieux, vers la vie normale », note le gérant.

Il remarque aussi que les clients « se gâtent plus » sur la facture, comme ils sortent davantage au restaurant.

