On n’a jamais deux chances de faire bonne première impression. À ses débuts avec le Canadien, Justin Barron a passé le test haut la main.

Le défenseur acquis dans la transaction qui a envoyé Artturi Lehkonen au Colorado a bien tiré son épingle du jeu à son premier match dans l’uniforme du Canadien. Sur la glace, pendant 17 min 55 s, le 25e choix au total du repêchage de 2020 a tenu son bout dans sa zone et a contribué à l’attaque avec trois lancers.

« Il a très bien géré son match, tout comme il a très bien géré la rondelle et son partenaire [Joel Edmundson]. Il s’est vraiment bien défendu. C’est une très belle première impression », a évalué l’entraîneur-chef Martin St-Louis après coup.

Marque de confiance

Ce n’était manifestement pas que de belles paroles d’entraîneur. La preuve que St-Louis a apprécié son jeu, c’est qu’il l’a envoyé dans la mêlée pour amorcer la prolongation. Difficile de demander mieux comme marque de confiance.

« Je sais que c’est un joueur offensif. C’était une opportunité pour lui de voir beaucoup de glace avec beaucoup d’espace. Il a fait une bonne job », a noté le pilote.

Évidemment, le contexte aide St-Louis à prendre des décisions aussi audacieuses. Le Canadien ne sera pas des séries éliminatoires, de sorte que les victoires, bien qu’agréables, ne sont pas critiques en ce moment.

« Si je l’utilise dans cette situation-là, ce n’est pas parce que ce n’est pas important de gagner. Ça n’a aucun rapport. C’est un jeune joueur, un choix de première ronde. Il amène un côté offensif. Dans une situation avec beaucoup d’espace, ces gars-là sont créatifs et c’est une opportunité », a tenu à expliquer St-Louis.

Du caractère

Encore une fois, même si l’ancienne gloire du Lightning aurait aimé un résultat différent, la manière dont ses hommes ont montré de l’ardeur à la tâche est ce qui importait le plus.

« Depuis que je suis ici, les gars m’ont vraiment prouvé qu’il y a du caractère dans ce groupe. C’est le fun d’être avec eux autres sur le banc », a-t-il réitéré.

Il faut dire que son équipe a bataillé ferme jusqu’à la toute fin, malgré un départ très amorphe. Le fait qu’il s’agissait d’un deuxième match en deux soirs et d’un troisième en quatre soirs n’est certainement pas étranger au début de soirée un peu lourd.

« On était à plat un peu en première période, mais on s’est améliorés plus le match avançait. On a connu un très bon début de troisième période et on a dû lutter jusqu’à la fin pour égaliser. C’est quelque chose qu’on est capables de faire et on l’a encore montré », a-t-il dit.

Les Devils présentent maintenant une fiche de 9-0-2 contre le Canadien pour les 11 derniers duels entre les deux équipes. La dernière victoire en temps réglementaire de Montréal contre le New Jersey remonte au 20 janvier 2017.