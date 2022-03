Coupe du monde: ça devait arriver comme ça

TORONTO | Les Canadiens étaient déçus de ne pas avoir assuré leur qualification au Costa Rica, jeudi, mais plus rien de ça ne paraissait dimanche après le match.

« Je suis tellement content que nous n’ayons pas gagné au Costa Rica, a lancé le sélectionneur John Herdman en riant. C’est comme ça que ça devait se passer.

« Je sais pourquoi les dieux du football ont fait en sorte que nous n’ayons pas marqué, c’était pour ce soir. »

Herdman a assuré que l’équipe allait célébrer en soirée, mais que le dernier match, au Panama mercredi, serait abordé avec sérieux.

Conviction

Les joueurs sont arrivés au BMO Field avec la ferme intention d’en repartir avec une qualification.

« Il n’était pas question qu’on reparte d’ici sans les trois points et notre billet pour le Qatar », a confirmé Alistair Johnston.

« C’est un long parcours et j’espère qu’on pourra continuer sur cet élan au cours de l’été en disputant de bons matchs pour poursuivre notre préparation afin d’arriver là non pas juste pour faire acte de présence, mais aussi pour offrir de bonnes performances », a ajouté le défenseur du CF Montréal.

L’équipe a joué avec panache, imposant son style comme elle le fait depuis un an.

« Nous transportons une épée sur laquelle il est écrit en latin de jouer sans peur. Elle nous accompagne partout », a lancé Herdman.

Choyé

Même s’il est blessé et n’a pas été en mesure de jouer lors de cette fenêtre internationale, Samuel Piette était sur place pour célébrer avec ses coéquipiers.

« Je suis très choyé d’être présent. Je remercie l’équipe nationale de m’avoir invité pour ce match-là. Ça démontre à quel point ce groupe-là est tissé serré. »

Le milieu de terrain du CF Montréal ne savait comment interpréter ses émotions à chaud.

« C’est très dur à décrire, je ne pense pas que je réalise encore qu’on s’en va à la Coupe du monde. »

Un rêve

Porte-couleurs du Toronto FC et originaire de la Ville-Reine, Jonathan Osorio a parlé avec son cœur sur le terrain.

« C’est difficile à expliquer, mais c’est un rêve qui se réalise. Comme jeune canadien, je pensais que quelque chose comme ça était impossible et voir tout ça se matérialiser, c’est incroyable.

« Cette ville et ce stade sont spéciaux pour moi, mes amis, ma famille et mes coéquipiers sont ici pour me voir réaliser mon rêve. C’est quelque chose que je n’aurais même pas pu imaginer. »

Il faut se rappeler que le milieu de terrain de 29 ans n’en est pas à un premier triomphe important puisqu’il a remporté la Coupe MLS avec le TFC en 2017.

« C’est incroyable de gagner une Coupe MLS, mais se qualifier pour la Coupe du monde, c’est la chance d’une vie pour moi. »

Important

John Herdman est un homme qui aime tout planifier, alors il était important pour lui que son équipe puisse se rendre au Qatar cette en année avec les yeux rivés sur la Coupe de 2026 qui sera coprésentée par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

« J’ai dit aux gars que nous devions nous qualifier en 2022 pour jeter les bases de 2026. Avec les investissements qui viennent avec une Coupe du monde, nous avions besoin de nous qualifier afin d’être réellement compétitifs lors de notre Coupe du monde. »

Osorio estime pour sa part que le meilleur est à venir pour cette sélection.

« Il y en a plus à venir, ce n’est que le début pour ce programme. Les gens me parlaient de 2026 en me disant d’oublier le Qatar et je leur disais : “Non, on veut aller au Qatar”.

« Maintenant, les gens y croient et ça ne va aller qu’en s’améliorant pour offrir de bonnes prestations au Qatar. »